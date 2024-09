Anche Roncadelle celebra le sue medaglie d’oro di Parigi con una festa

È in serbo ormai da un mese, e stasera, finalmente, potrà essere liberato a «Roncad’oro, la festa con gli ori olimpici». A Roncadelle è pronto a scattare il grande abbraccio della cittadinanza ai suoi campioni a cinque cerchi. Alice Bellandi, Anna Danesi e Giovanni De Gennaro, i tre meravigliosi ori ai Giochi di Parigi, sono attesi nel palazzetto dello Sport, alle 20.45, per ricevere quel bagno di folla che le loro gesta sportive meritano, a quell’appuntamento che il canoista aveva confidato di sperare di vivere alla vigilia della partenza per la capitale francese, nel corso della mattina avutasi in municipio durante la quale gli sportivi erano stati caricati di tifo e affetto dai propri concittadini. «Partiamo con tanta esperienza alle spalle – aveva detto – poi, non sempre i sogni si realizzano e non basta essere favoriti per raggiungerli, ma sicuramente daremo il massimo, sperando di trovarci qui, tra qualche mese, a festeggiare tutti insieme».

E quel giorno è arrivato davvero, il viaggio ora si compie a ritroso intriso non solo di speranze, ma di sostanza, perché i tre hanno fatto qualcosa che è andato oltre qualsiasi più rosea aspettativa, e il loro nome è ormai scritto indelebilmente sulla pietra delle grandi imprese, come indelebili sono le immagini dei loro trionfi.

Gli scatti scorrono dall’acqua governata a colpi di pagaia da De Gennaro, a Bellandi che scuote il capo incredula e poi si inginocchia sul tatami, per giungere sul taraflex e imprimersi sotto la rete presidiata dalla capitana dell’Italvolley Anna Danesi. Per istantanee, unite tra loro da lacrime di gioia e pugni chiusi alzati al cielo, con l’Inno di Mameli a fare da colonna sonora, che stasera potranno essere rievocate con i protagonisti.

L’accesso al palazzetto di via Di Vittorio sarà libero e gratuito, esauriti i posti gli accessi saranno chiusi per ragioni di sicurezza. In serata ci sarà anche la festa in piazza Loggia per gli atleti e le atlete di Brescia che si sono distinti alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi 2024.