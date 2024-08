Il trionfo di Alice Bellandi: «Aggrappata a fede e perseveranza»

Mario Nicoliello

Lacrime incontenibili sul podio dopo l’oro olimpico: «Mi è parsa una caccia al tesoro dopo quanto avevo perso a Tokyo»

Alice Bellandi sul podio con l'oro - © www.giornaledibrescia.it

Nella zona interviste Alice Bellandi non nasconde l’emozione. La sua voce è roca e le pause sono frequenti. Alice, a chi dedica la medaglia l’oro? «A me stessa, alla squadra, all’Italia e alle Fiamme Gialle. Dopo tutto quello che ho passato era quanto mi serviva. Non avrei mai creduto di poter vivere un giorno come questo, e invece la perseveranza, il duro lavoro sono stati gli elementi necessari per arrivare a questo traguardo». Finalmente ha portato in dote la prima medaglia del judo italiano