Anna Danesi, emozioni d’oro: «Capirò pian piano che sono nella storia»

La bresciana trionfatrice nel volley alle Olimpiadi: «Ho sempre sognato questo successo, ci vedo dentro tanti sacrifici»

Da sinistra Anna Danesi, Sylla, Egonu e Fhar - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Quante volte ha sognato di ripercorrere le linee dell’effige della dea Atena Nike con le sue dita, quante volte ha immaginato di poter stringere un sogno tra le mani. In ogni ora in palestra fatta, in ogni percorso trionfale vissuto, così come nelle cadute c’era una goccia di quel metallo anelato. Che domenica si è fuso in una medaglia d’oro splendida, mai raggiunta prima dalla pallavolo italiana. Sogno realizzato Anna Danesi, capitana dell’Italia femminile del volley che quella medaglia è andat