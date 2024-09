Piazza Loggia è pronta ad accogliere i campioni di Parigi 2024

Brescia chiama Parigi, Brescia festeggia tutti coloro che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, che abbiano vinto o meno una medaglia. Perché solo il fatto di vestire i colori dell’Italia nelle due manifestazioni più importanti al mondo rappresenta già un successo, un qualcosa che resta indelebile per tutta la vita.

Da qui nasce l’idea del Comune di «Brescia Parigi 2024», con piazza Loggia che dalle 18 accoglierà le stelle bresciane perché tutta la cittadinanza possa regalare loro un lungo e caloroso abbraccio (collegamenti in diretta su Teletutto in «Tt Racconta» e nel nuovo appuntamento col «Tg Preview» tra le 19 e le 19.30).

Come partecipare

Una festa di piazza, una festa della gente con i campioni ammirati in Francia. L’accesso a piazza Loggia sarà libero e gratuito fino a esaurimento dei posti a disposizione. A partire dalle 17 si potrà accedere in piazza attraverso due varchi dotati di contapersone: il primo sarà in piazzetta Bell’Italia, il secondo dal porticato del Monte di Pietà. Non è prevista la prenotazione del posto a sedere, perché una volta raggiunta la capienza massima prevista per ragioni di sicurezza, i due ingressi saranno chiusi e non sarà più possibile entrare.

Sul palco il giornalista di Sky Sport Fabio Tavelli presenterà gli atleti e le atlete e i rispettivi staff, dialogherà con loro, mentre la sindaca Laura Castelletti e l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni li omaggeranno di una medaglia creata appositamente per l’occasione. Una festa che sarà accompagnata dal djset di Beppe Orizzonti visto che la musica sarà a sua volta uno dei fili conduttori della serata.

Chi ci sarà

Tanti i campioni attesi sul palco, altri invece che non potranno essere fisicamente a Brescia saranno virtualmente in piazza con un video saluto o con i familiari. Ad oggi hanno confermato la loro presenza tra atleti olimpici e paralimpici Giovanni De Gennaro, Alice Bellandi, Letsile Tebogo, Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Giorgia Villa, Elisa Iorio, Michele e Matteo Lamberti, Iryna Gerashchenko, Marie-José Ta Lou Smith, Giuseppe Romele, Anna Ryzykova, Roberto Rigali, Pamela Novaglio, Daila Dameno, Alessandra Bonora, Bayapo Ndori, Beatrice Chebet, Bruno Festo e Benjamin Thomas. Atleti quindi bresciani o che lo sono diventati nel tempo, perché si allenano qui da anni o perché hanno scelto città e provincia come luogo in cui vivere al di là dell’ambito sportivo. Motivo maggiore per capire come Brescia e tutto il suo territorio rappresentino bellezza e accoglienza.

Come detto però, oltre agli atleti e alle atlete che hanno brillato sui campi di gara di Parigi, l’amministrazione comunale ha voluto invitare alla manifestazione anche gli allenatori, i preparatori atletici e tutte le persone che compongono gli staff degli sportivi dei bresciani o che hanno scelto il nostro territorio per i motivi elencati prima. Saranno dunque presenti sul palco di piazza Loggia tra gli altri anche Lisa Mantovani, Gianluca Gnecchi, Tanya Vannini, Federico Rosa, Lorenzo Pugliese, Enrico Casella, Marco Campodonico, Monica Bergamelli, Angelo Martinoli, Maurizio Affò, Massimo Scolari, Stefano Buscicchio, Dose Mosymanyane, Gian Paolo Pelizzari e Carlo Gussalli Beretta.

Una festa attesa e meritata.