Roncadelle sbanca le Olimpiadi, tre medaglie d’oro: «Siamo senza parole»

L’ultima gioia con Anna Danesi nel giorno del ritorno a casa di Giovanni De Gennaro con una festa a sorpresa. Sul gradino più alto del podio anche Alice Bellandi, anche lei originaria del paese di 9mila abitanti

4 ' di lettura

I tra campioni di Roncadelle: De Gennaro, Bellandi e Danesi

Sul palazzetto dello sport di Roncadelle sono disegnati i cinque cerchi in formato così grande, che nemmeno sulla Torre Eiffel in questi giorni dell’Olimpiade. «Sono sempre stati lì, non li abbiamo mica messi ora...», giurano dal comune dell’hinterland. E allora c’è da credere che era tutto scritto nel destino, che un centro da 9mila e qualcosa abitanti finisse per avere la più alta concentrazione di medaglie d’oro pro capite. Una ogni tremila persone. Altro che il Brasile, che lo stesso numero