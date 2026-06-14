Proai Gölem 2026, Pedretti e Gotti riscrivono i record della gara

La 32esima edizione della Proai Gölem si chiude con due nuovi primati sul percorso e con una partecipazione vicina a quota 500 iscritti. A firmare i migliori tempi assoluti sono stati Damiano Predetti e Laura Gotti, protagonisti delle prove maschile e femminile.
Predetti abbassa il record maschile
In campo maschile il successo è andato a Damiano Pedretti dell’Amr-Angolo Mountain Running, che ha chiuso la gara in 2h37’42”. Il camuno ha migliorato il precedente record della manifestazione, stabilito nel 2022 da Diego Angella con il tempo di 2h40’28”. Alle sue spalle si è classificato Giuseppe Pedretti dell’Asd Pegarun–Pegacross, secondo in 2h41’49”. Terzo posto per lo stesso Diego Angella dell’Asd Sicurlive Sport Team, che ha completato il podio in 2h43’55”.
A seguire, nella top ten, Iacopo Barbieri, Andrea Torchio, Ermete Forloni, Michele Albrici, Carmine Fraioli, Marco Bertulli e Christian Marini.
La top 10 maschile
- Damiano Pedretti (AMR Angolo Mountain Running) – 2:37:42
- Giuseppe Pedretti (A.S.D. Pegarun – Pegacross) – 2:41:49
- Diego Angella (ASD Sicurlive Sport Team) – 2:43:55
- Iacopo Barbieri (ASD Sicurlive Sport Team) – 2:45:22
- Andrea Torchio (ASD Sicurlive Sport Team) – 2:55:30
- Ermete Forloni (U.S. Malonno) – 2:57:24
- Michele Albrici (AMR Angolo Mountain Running) – 2:59:40
- Carmine Fraioli (ASD Sicurlive Sport Team) – 2:59:48
- Marco Bertulli (G.S. Atl. Rezzato) – 3:00:07
- Christian Marini (ASD Sicurlive Sport Team) – 3:00:21
Gotti da record nella gara femminile
Anche la prova femminile ha fatto registrare un nuovo primato. Laura Gotti, portacolori del Rosa Running Team, ha tagliato il traguardo in 3h04’53”, migliorando il precedente record di Corinna Ghirardi, fissato a 3h05’55”. Il secondo posto è andato a Veronica Masseroli dell’Asd Gsa Sovere Atletica, al traguardo in 3h23’58”. Terza Marina Pedretti del Padile Running Team, staccata di soli due secondi e classificata in 3h24’00”.
La top 10 femminile
- Laura Gotti (Rosa Running Team) – 3:04:53
- Veronica Masseroli (ASD GSA Sovere Atletica) – 3:23:58
- Marina Pedretti (Padile Running Team) – 3:24:00
- Sara Oprandi (Fó di Pé) – 3:30:04
- Anna Pedretti (Runcard Standard) – 3:41:44
- Chiara Bonassi (Atl. Franciacorta Oxyburn) – 3:42:32
- Moira Guerini (U.S. Malonno) – 3:48:38
- Letizia Rossi (Atletica Casone Noceto) – 3:51:19
- Vanessa Dall’Ara (Atl. Gavardo ’90 Lib.) – 3:58:49
- Ilaria Pedri (Trirunners Fersen Triathlon) – 4:00:54
Partecipazione vicina a quota 500
La Proai Gölem 2026 ha confermato numeri importanti anche sul piano della partecipazione. Gli iscritti ufficiali sono stati 495, con 447 atleti al via. I ritirati sono stati 17, dato che conferma la selettività del percorso ma anche il buon livello medio dei concorrenti presenti.