Proai Gölem, da Provaglio d’Iseo la sfida per chi non si arrende mai

Torna domenica 14 giugno la Proai Gölem , la storica corsa in montagna del bresciano giunta alla sua 32esima edizione. Questa affascinante manifestazione, nata nel lontano 1992, rappresenta una delle sfide più attese e iconiche per gli amanti del trail running e delle grandi ascese montane.

Il sipario sull’evento si alzerà alle 7 da Provaglio d’Iseo , in piazza Portici. Da qui i runner intraprenderanno un viaggio epico di 29 chilometri con un dislivello positivo di 2.300 metri . Il tracciato, estremamente selettivo ma straordinariamente panoramico, guiderà gli atleti attraverso i suggestivi paesaggi della Franciacorta, per poi arrampicarsi lungo i sentieri aspri che conducono fino alla vetta del Monte Guglielmo . L’ambito traguardo è fissato nei pressi del Rifugio Almici, a circa 1860 metri di quota, un vero e proprio balcone naturale sulle Prealpi bresciane.

Organizzata dall’Asd Atletica Proai Gölem in collaborazione con l’Asd Sicurlive Sport Team, la competizione ha confermato un tetto massimo di 500 partecipanti. Questa scelta, voluta fermamente dal comitato organizzatore per garantire la massima sicurezza degli atleti, l’eccellenza dei servizi e il totale rispetto dell’ambiente montano, ha reso i pettorali ambitissimi fin dall’apertura delle iscrizioni sulla piattaforma di cronometraggio Wedosport.

La gara è ufficialmente inserita nel calendario regionale Fidal ed è aperta a tutti i corridori in possesso di tesseramento o RunCard in corso di validità. Ma la Proai Gölem non è una semplice corsa, ma una prova di pura resilienza. Gli atleti dovranno gestire con intelligenza le forze nella prima parte per riuscire ad affrontare le durissime rampe finali del Guglielmo, dove il tifo caloroso del pubblico spinge ogni anno i corridori oltre i propri limiti fisici.

Chi riuscirà a conquistare il Rifugio Almici non firmerà solo una prestazione sportiva, ma vivrà un’esperienza memorabile.

Per info è possibile consultare questo sito web.