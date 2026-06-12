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Mille Miglia, Vesco: «Distacco importante, ormai ha vinto Tonconogy»

Il codriver di Salvinelli alza bandiera bianca: «L’argentino ha meritato questo trionfo». Ma per sancirlo occorrerà tagliare il traguardo di viale Rebuffone domani
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

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La resa degli dei della regolarità. All’arrivo a Rimini della quarta e penultima tappa della Mille Miglia Andrea Vesco e Fabio Salvinelli alzano le mani.

Le parole

«Ormai ci sono poche prove ed è praticamente impossibile riuscire a ribaltare il verdetto. Tonconogy ha meritato la vittoria», le parole di Vesco che consegnano il successo all’argentino, balzato al comando della corsa martedì a Montecatini Terme.

Tonconogy, che corre con la sorella Margarita, ha staccato l’equipaggio di quasi mille punti. Ovviamente la vittoria sarà sancita solo quando il duo argentino sabato avrà tagliato il traguardo di viale Rebuffone.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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