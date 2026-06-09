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Mille Miglia, secondo giorno di punzonature: alle 11.30 la partenza

Vesco e Salvinelli puntano alla sesta vittoria consecutiva insieme: «La macchina è perfetta, è un piacere guidarla»

Paola Gregorio 09 giugno 2026 2 ' di lettura

Fotogallery 8 foto Mille Miglia 2026, la seconda giornata di punzonatura Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Mille Miglia 2026punzonaturapartenzaMille MigliaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...