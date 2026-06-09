Mille Miglia, secondo giorno di punzonature: alle 11.30 la partenza

La Mille Miglia si prepara a entrare nel vivo: in piazza Vittoria va in scena il secondo (breve) atto della punzonatura, prima del via ufficiale alla gara dalla pedana di viale Venezia, in programma alle 11.30. Le prime auto sono arrivate sul red carpet poco poco dopo le otto e trenta.
Le prime dichiarazioni
«Esportiamo nel mondo lo stile di vita italiano. Un’esperienza che attraversa tutti i territori del Paese» ha sottolineato l’amministrazione delegato di Mille Miglia srl, Fulvio D’Alvia. «Mille Miglia – aggiunge – ha sempre rappresentato un laboratorio mobile per la tecnologia dell’automobile».
Presenti anche Aldo Bonomi e Beatrice Saottini, presidenti di Aci Brescia e Mille Miglia srl. I due hanno chiacchierano con Maurizio Arrivabene, ex team principal della Ferrari. In piazza Vittoria c’è pure il presidente di Confindustria Brescia, Paolo Streparava. «Siamo molto felici. Ieri è stata una bellissima giornata», il commento di Saottini.
Le sfilate degli equipaggi prima del via
Andrea Vesco e Fabio Salvinelli si sono presentati già di prima mattina: l’obiettivo che inseguono è la sesta vittoria consecutiva assieme. Per Vesco sarebbe l’ottava: «La macchina è perfetta, è un piacere guidarla. Passiamo praticamente davanti a casa nostra a Gardone», scherza.
Il quadrilatero all'ombra delle Poste inizia ad affollarsi. Mancano solo un paio d'ore alla partenza e gli ultimi equipaggi sfilano per completare la punzonatura. Saranno più di quattrocento le auto al via. Sul tappeto rosso parcheggiano anche Francesco Polini e Alberti Aliverti che al Trofeo Gaburri hanno agguantato il terzo posto Attorno alla piazza si assiepano grandi e piccini.
Volti noti in piazza Vittoria
La Mille Miglia ha un fascino intramontabile. Anche per un'esperta di stile come Carla Gozzi, volto televisivo di molte trasmissioni con Enzo Miccio: «Lo stile italiano è rappresentato perfettamente da questo musetto viaggiante. Sono auto che hanno bisogno di particolare cura come un abito vintage. Quando le guidi tu cali in un'epoca del passato», sottolinea.