Mille Miglia 2026, la partenza da Brescia della «corsa più bella del mondo»

La strada come un nastro, che si intreccia a formare un grande fiocco nel mezzo dell’Italia. È un pacco regalo che contiene tanta bellezza, da godersi a poco a poco, chilometro dopo chilometro, in quel connubio ideale tra arte, paesaggio e motori che anche quest’anno la Mille Miglia si appresta a celebrare.

Per il quarto anno consecutivo la «corsa più bella del mondo» si disputerà in cinque giornate, da martedì 9 a sabato 13 giugno , ancora in un tracciato a forma di «otto», da nord a sud e da est a ovest, attraversando alcune delle più straordinarie città italiane, tra grandi ritorni (Padova e Assisi), immancabili riconferme (Ferrara e Siena) e importanti novità (su tutte, le bresciane Gardone Valtrompia e Lumezzane ).

Un brivido dentro, lungo quasi duemila chilometri, che partirà come sempre da Brescia: martedì 9 giugno la prima vettura salirà sulla pedana di viale Venezia alle 11.30 (si può seguire anche in diretta streaming), dove ci sarà il controllo orario di partenza.

La mappa del percorso in città

Il convoglio si dirigerà verso piazzale Arnaldo, con il passaggio in largo Torrelunga. Poi le scocche scintillanti saliranno lungo via Brigida Avogadro alla volta del castello, dove si terranno le prime prove cronometrate. La discesa dal Cidneo sarà lungo via San Faustino e, attraversando Porta Trento, le vetture raggiungeranno il cuore della città: piazza della Loggia, via XXIV Maggio e piazza Vittoria per il controllo timbro. La carovana procederà quindi su via IV Novembre, via X Giornate e corso Zanardelli.

Da qui avrà inizio un percorso inedito, che dirigerà la Freccia rossa per la prima volta verso nord lungo via Giuseppe Mazzini, piazza Martiri di Belfiore, poi la salita della Memoria e la galleria Tito Speri, via Cesare Lombroso, via Crocifissa di Rosa, via Bartolomeo Gualla, piazzale Guglielmo Corvi, via Attilio Tosoni, via Tullio Bonizzardi e via Triumplina fino all’imbocco della SP345 verso Concesio.

Per la prima volta in assoluto la Mille Miglia transiterà in Valtrompia, rendendo omaggio alla millenaria cultura del ferro e della meccanica che ne ha forgiato la storia, e in particolare ai 500 anni della sua azienda più longeva, la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, fondata nel 1526.

Fiat 1100 Monviso Stella Alpina del 1947 per i 500 di Beretta

La Freccia Rossa si dirigerà verso nord lungo la Sp345, entrando a Gardone Valtrompia da via XXV Aprile, per poi proseguire su via Vittorio Alfieri, via Convento, via Giuseppe Mazzini e via Giuseppe Zanardelli, fino alla svolta in via Pietro Beretta. Le oltre 400 vetture d’antan riceveranno il secondo timbro della giornata negli spazi esterni dell’azienda e dell’eclettica Villa Beretta, progettata nel 1925 da Egidio Dabbeni come residenza privata e sede museale della dinastia imprenditoriale più antica al mondo.

Lumezzane accoglierà per la prima volta il museo viaggiante della Mille Miglia. Le «vecchie signore» faranno il loro ingresso trionfale da via Brescia, per transitare poi su via Garibaldi e via Magenta fino allo stadio comunale Tullio Saleri, dove sosteranno sulla pista di atletica ricoperta dal tricolore.

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Dopo il pranzo e il controllo orario, il tracciato proseguirà in via Matteotti e piazza Diaz, per addentrarsi poi in via IV Novembre e via Caduti, passando davanti alla Torre Avogadro. Il corteo attraverserà quindi via Verginella, via San Filippo Neri, via Mazzini e via Marconi, per dirigersi verso Sant’Apollonio e lasciare la valle da via Valsabbia.

Il percorso della Mille Miglia 2026

Il secondo giorno gli equipaggi faranno rotta verso sud-ovest, passando per Ferrara, Modena, Reggio Emilia e il Passo dell’Abetone, prima di fermarsi a Montecatini Terme.

La terza tappa toccherà la Versilia, con il passaggio a Pietrasanta, poi Siena, il lago di Bolsena e il lago di Vico, fino all’arrivo in serata nella Capitale.

Il quarto giorno la «corsa più bella del mondo» risalirà verso nord toccando Assisi, Gubbio e la Gola del Furlo fino a Rimini.

Il quinto giorno, sabato 13 giugno, le auto attraverseranno le Saline di Cervia e Comacchio, quindi Ferrara, dove il percorso incrocerà quello dell’andata, e Mantova. L’arrivo della prima vettura a Brescia è previsto intorno alle 15.