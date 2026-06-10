Mille Miglia 2026, sorpresa in classifica: comanda Tonconogy

Si è chiusa con una novità di classifica la seconda tappa della Mille Miglia storica partita martedì da Brescia e arrivata a Montecatini Terme mercoledì dopo il passaggio a Padova.
Nonostante un problema all’auto accusato sul passo dell’Abetone L’argentino Tonconogy balza in testa davanti ad Andrea Vesco e Fabio Salvinelli che chiudono secondi, mentre terzi sono altri bresciani, padre e figlio Turelli-Turelli.
È stata una lunga giornata iniziata alle 6:30 da Padova con la carovana delle auto storiche che è riuscita per tutto il percorso ad evitare il maltempo incontrando sole e molto caldo. Momento da ricordare il passaggio a Maranello, casa della Ferrari, e cuore motoristico nazionale.
Montecatini Terme ha invece festeggiato una prima volta storica: in 99 anni mai la Freccia Rossa si era fermata nel Comune in provincia di Pistoia. «Stiamo lavorando per centrare uno storico bis il prossimo anno» ha detto Claudio Del Rosso, sindaco di Montecatini.
Anche nella seconda tappa è stato a tratti soffocante l’abbraccio della gente che fin dal mattino alle sei e mezza, quando le auto sono partite da Padova, ha voluto festeggiare il passaggio della carovana, con un calore particolare a Ferrara, Modena e Reggio Emilia.