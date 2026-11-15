Mazzola, il 15enne bresciano dei kart sulle orme di Kimi Antonelli

Ludovico Mazzola, giovanissimo pilota bresciano 2011, ha trionfato a Vallelunga nel 23esimo Supercorso Fededale, la principale attività formativa di fine anno a livello motoristico, organizzata dalla Scuola Federale Aci Sport «Michele Alboreto». Un appuntamento durante il quale cinque talenti provenienti dal karting si sono cimentati in prove teoriche e pratiche. Il giovane bresciano è stato scelto con altri quattro giovani promettenti, tra i quali il trentino Filippo Sala, già facente parte del mondo Ferrari. Mazzola però ha sbaragliato tutti, mostrando doti notevoli che gli hanno permesso di fare prestazioni straordinarie.
Emozione
«Mi sento benissimo – ha detto Mazzola dopo la premiazione – è un onore per me aver vinto questo Supercorso. Ora vedremo cosa si potrà fare il prossimo anno, non lo so ancora. Spero di esordire in Formula 4».
Prima di lui, il Supercorso è stato vinto da piloti come Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco, piloti ufficiali Ferrari nel Wec, oltre agli ultimi esordienti in Formula 1 Gabriele Minì (Alpine), Leonardo Fornaroli (McLaren). Ma la verità è che tra gli ultimi vincitori c’è il nuovo campione del mondo Andrea Kimi Antonelli. Tra i bresciani vanno invece ricordati Alberto Cerqui, nel 2009, e Tommaso Mosca, nel 2016.
Dopo dieci anni di kart con Tony Kart e Birel, in tasca ottimi risultati e la vittoria del trofeo Margutti a Lonato nella categoria Okjn, il talento bresciano punta ora la Formula 4. Christian Pescatori, uno degli otto istruttori che hanno seguito i cinque giovani piloti a questo corso ha detto: «Ho trovato in Mazzola un pilota già pronto per esordire in F4 e che sicuramente potrà avere un futuro nel motorismo che conta». Parole che pesano se a dirle è uno come Pescatori, nome che nel mondo dei motori non ha bisogno di presentazioni.
Vita di tutti i giorni
Ludovico frequenta l’istituto tecnico informatico Archimede a Brescia, si allena in palestra nella boxe, ma la sua testa è sempre lí, al volante, la sua unica passione. Il talento è stato dimostrato in pista e negli altri due giorni del corso di preparazione tecnica e sul simulatore. Ora quello che gli serve è trovare degli sponsor che credano in lui per poter esordire in Formula 4, con un team che lo segua nel migliore dei modi. Perchè il talento da solo non basta: servono mezzi, fiducia e qualcuno che scommetta su un ragazzo di 15 anni che a Vallelunga ha già fatto vedere di avere la stoffa dei grandi.