I (tes)ori di Brescia: «Una grande emozione che resta nel cuore»

Un giorno di gloria da mattina a sera, con la riconsegna del tricolore al Quirinale che diventa la prima, e più emozionante, puntata di una serie di cerimonie romane con protagonisti gli atleti bresciani. Di buon’ora al Colle sono saliti in cinque: Giovanni De Gennaro, Alice Bellandi, Anna Danesi, Federico Bicelli e Angela Andreoli.

In prima fila

Tutti emozionati e senza parole, persi nei pensieri mentre si accomodavano nel Salone dei Corazzieri. Ad Anna Danesi è stata riservata la prima fila, poiché la capitana dell’Italvolley ha avuto l’onore di avvicinare due volte il Capo dello Stato. Ha regalato a Mattarella una maglia della Nazionale e il pallone della finale olimpica vinta contro gli Stati Uniti, sfera autografata da tutte le protagoniste dello splendido oro.

Un trionfo che è stato poi ricordato nel pomeriggio a Palazzo Lateranense, dove la Federvolley ha organizzato un momento di incontro per lanciare un docufilm che racconterà di fatto il «capolavOro» della nazionale azzurra. «È stata una giornata speciale, perché il presidente della Repubblica è da sempre un nostro grandissimo fan. Stringergli la mano è stato un onore. È stato poi bello rivedere tutte le compagne, dal giorno della finale di Parigi non c’eravamo più incontrate. Ci fa tanto piacere aver vinto la medaglia per il volley per avvicinare i giovani allo sport. Siamo contente di quanto fatto e speriamo che il movimento possa crescere ancora», racconta Danesi.

Gli atleti

In seconda fila, proprio dietro la roncadellese, era seduto il compaesano Giovanni De Gennaro, che a differenza della pallavolista era stato presente al Colle anche in occasione della consegna del tricolore, a giugno. «Un’esperienza bella, poiché è in questi momenti stupendi che puoi realizzare di sentirti parte di qualcosa di più grande rispetto al mondo ristretto della canoa slalom a cui appartengo. Vedere così tanti atleti e ascoltare il Presidente della Repubblica è stato emozionante», spiega De Gennaro, giunto nella Capitale direttamente dalla Spagna dove ha concluso la Coppa del Mondo piazzandosi in seconda posizione nella classifica generale.

Alle spalle del canoista hanno trovato posto le Fate della ginnastica. Angela Andreoli era circondata dalle colleghe Alice D’Amato, Giorgia Villa, Manila Esposito e Elisa Iorio. Scese dal Colle, le ginnaste sono state poi accolte, insieme agli altri rappresentanti dei gruppi sportivi della Difesa, in particolare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri e del Gs Paralimpico della Difesa (Gsps), dal ministro Crosetto, nella sede del dicastero.

Emozioni

«Una giornata intensa e indimenticabile. Stringere la mano al Presidente della Repubblica dentro il Palazzo del Quirinale è stato surreale. Non ci credo ancora. Poi essere ricevuta anche dal ministro della Difesa, è stato un altro evento che non puoi scordare. Penso che comunque andrà la mia carriera, porterò sempre nel cuore i Giochi di Parigi 2024», commenta una entusiasta Andreoli. Applaudito in prima fila, dinanzi al ministro Crosetto, anche Giovanni De Gennaro, mentre erano presenti anche altri due bresciani non medagliati a Parigi, il nuotatore Matteo Lamberti e il velocista Roberto Rigali.

Tre invece gli eventi nell’agenda capitolina di Federico Bicelli. Mattinata al Quirinale, pomeriggio nella sede della Polizia Penitenziaria, serata allo Stadio Olimpico, dove la Federnuoto ha celebrato i campioni della piscina. «Quando sei festeggiato tante volte in un giorno vuol dire che si è fatto qualcosa di meraviglioso. È stato bello vedere così tanti medagliati nella stessa sala. Lo sport italiano ha raggiunto alti livelli, ma mi ha fatto piacere in particolare incontrare i concittadini bresciani, a testimonianza di come la nostra provincia sia all’avanguardia», conclude Bicelli, stanco, ma felice. Alle celebrazioni gli atleti non sono tanto abituati, ma quando capitano fanno tanto piacere.