Roncadelle nella storia delle Olimpiadi: è partita la festa con De Gennaro

Chiamatelo Roncadoro. Nuova denominazione di Roncadelle, paese di 9 mila abitanti in provincia di Brescia che oggi ha festeggiato il terzo oro olimpico. Con il terzo figlio del paese – tra origini e legami familiari – a salire sul gradino più alto del podio a Parigi.

Leggi anche Olimpiadi Parigi 2024, il giorno in cui Roncadelle è entrata nella storia dello sport

Dopo Alice Bellandi nel judo e Giovanni De Gennaro nella canoa, vincitori a pochi minuti di distanza il primo agosto, oggi è stata la volta di Anna Danesi, capitana dell'Italvolley targata Julio Velasco che ha trionfato alla sua terza partecipazione olimpica. E così Roncadelle entra nella storia come città italiana con più medaglie d'oro e meglio di nazioni come Cuba e Serbia.

Il sindaco

«Non avevo più parole dopo i primi due ori, figuriamoci per il terzo. Siamo orgogliosi di Anna, Giovanni e Alice: è un sogno che si realizza e credo che possiamo dire che Roncadelle entri di riflesso nella storia di queste Olimpiadi», è stato il commento di Roberto Groppelli, sindaco di Roncadelle vestito a festa. «Sicuramente proveremo a organizzare una bella festa con tutti e tre i nostri concittadini d'oro», annuncia il primo cittadino del paese bresciano che in attesa di vedere insieme Anna Danesi, Alice Bellandi e Giovanni De Gennaro, in serata ha iniziato a festeggiare De Gennaro. L'azzurro ha infatti ricevuto nel tardo pomeriggio l'abbraccio del paese che lo ha visto crescere, diventare adulto e ora medaglia d'oro olimpica. Il punto più alto della carriera di un atleta.

La persone in festa - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

L’abbraccio del paese

La gente ha aspettato De Gennaro – inconsapevole della sorpresa – fuori casa con tricolori e una tavola imbandita. Gli abitanti del paese alle porte di Brescia intanto sono già pronti alla corsa ai quotidiani che domani racconteranno la terza impresa Made in Roncadelle.

«Come era auspicabile c'è stato un buon incremento di vendite dopo la vittoria di Bellandi e De Gennaro e sicuramente sarà altrettanto dopo l'oro vinto oggi da Danesi. Non nego che tramite messaggio i clienti più affezionati stanno già richiedendo prenotazioni di copie di giornali in cui campeggia in prima pagina la vittoria del terzo oro, che di certo porterà Roncadelle ancor più nella storia delle Olimpiadi grazie ai nostri concittadini» conferma Marco Piceni, che con la mamma Amelia Insenvini, gestisce l'edicola del paese.

«Siamo nella storia» dice la gente di Roncadelle e il parroco annuncia «campane a festa quando i tre medagliati saranno insieme in paese»