Alice D’Amato è tornata: l’intervista a casa della campionessa olimpica

Erika Veschini

La 21enne, che ha vinto la medaglia d’oro alla trave a Parigi, ci ha accolti nell’appartamento a Brescia dove vive con la sorella gemella, anche lei ginnasta

Alice D'Amato, il ritorno a Brescia: l'intervista a Teletutto

La campionessa olimpica è tornata a casa. Dopo la visita a Genova per abbracciare la mamma, Alice D’Amato è rientrata con l’inseparabile gemella Asia a Brescia: qualche ora per rifare le valige e poi via insieme per la Thailandia. «Pensi di meritarti un po’ di vacanza dopo quello che hai fatto?» scherza il presidente della Brixia Folco Donati, a cui brillano gli occhi ogni volta che guarda la sua ex bambina prodigio, tornata da Parigi con al collo un oro e un argento. «Me le meritavo anche prima