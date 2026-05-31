GdB Padel Tour, la prima tappa è un successo: ecco com’è andata

Se il buongiorno si vede dal mattino, le premesse perché la seconda edizione del GdB Padel Tour, organizzato con il supporto di Awt, si trasformi in un vero e proprio successo ci sono tutte. Anche nella seconda giornata della tappa numero uno, andata in scena domenica sui campi del Globo Padel di Lumezzane , dell’Hyper Padel di Concesio , del Padel 82 di Pompiano e dell’Hit Padel di Poncarale , si è confermato quanto di buono emerso già nella giornata inaugurale di sabato.

Tanto agonismo, partite equilibrate e combattute punto a punto – emblematica la finale della Quinta categoria mista disputata a Concesio, protrattasi per oltre un’ora – ma soprattutto tanto spettacolo in campo. Una formula che ha convinto tutti : giocatori, gestori dei club e organizzatori. E che ora è pronta a rimettersi in moto già nel weekend del 13 e 14 giugno , quando andrà in scena la seconda tappa del circuito sui campi del Brescia Padel di Cellatica , del Met Padel di Borgosatollo , del Vida Padel Arena di Villanuova sul Clisi e del Padel Club H11 di Pian Camuno .

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In regìa

«Siamo molto soddisfatti per questa prima due giorni di torneo – spiega Nicholas Romano, socio di Awt –. Abbiamo raggiunto quota 302 iscritti, un risultato davvero importante. Non nascondo che qualche preoccupazione alla vigilia c’era, trattandosi di una data a ridosso del ponte del 2 giugno, ma la risposta è stata eccezionale. Con tutti i club coinvolti è stato svolto un grandissimo lavoro. Si dice che chi ben comincia sia a metà dell’opera e partire forte era fondamentale per dare subito un segnale importante al tour. La prospettiva sulle quattro tappe è quella di poter arrivare addirittura a 1.300-1.400 giocatori complessivi, numeri che raramente si vedono in manifestazioni di questo tipo. Parlo a nome di tutto il team, la soddisfazione è davvero alta. Questo è soltanto il primo di cinque appuntamenti, considerando anche il Master finale. Tappa dopo tappa cercheremo di far percepire sempre di più il valore del tour, sia dal punto di vista della partecipazione sia da quello dell’immagine. Per la seconda tappa siamo già vicini ai 160 iscritti e mancano ancora quasi due settimane, l’obiettivo è eguagliare, se non addirittura superare, i numeri registrati all’esordio».

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Da mattina

La coppia vincitrice della quinta categoria maschile a Poncarale - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Fin dalle prime ore del mattino i giocatori hanno affollato i vari centri per dare il via alle competizioni. All’Hit Padel di Poncarale, dalle 8.30, è andato in scena il torneo di Quinta categoria maschile, vinto dalla coppia composta dall’argentino Braian Mario Castro e Giacomo Bianchi, capaci di superare in due set Giuseppe Nodari e Nicolò Fari. Poche ore più tardi è stato il turno della Quarta femminile, in cui ad alzare il trofeo sono state Gessica Cavalli e Claudia Fettolini, vittoriose sulla coppia formata da Paola Martinelli e Manuela Rancati (4-2 4-3).

Le vincitrici della quarta categoria femminile all'Hit - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Gli altri

Anche all’Hyper Padel di Concesio il programma si è aperto alle 8.30 con il torneo di Quinta misto. A trionfare sono stati Stefano Faini e Cinzia Giacobbe, protagonisti di una rimonta emozionante su Alessandro Bossini e Jessica Guerini, superati con il punteggio di 3-4 4-3 7-4. Successivamente sono scesi in campo i giocatori della Quarta categoria maschile. Il successo è andato a Samuele Danese e Gioele Tabarelli che hanno superato in due set, chiusi entrambi sul 4-2, la coppia composta da Stefano Vecchietti e Carlo Nodari.

Al Globo Padel di Lumezzane, invece, riflettori puntati sulla Terza categoria e sull’Entry Level maschile. Nel torneo di Terza la vittoria è andata ad Alex Vitali e Stefano Rumi, che in finale hanno battuto Alessandro Bergamaschi e Paolo Demalde con il punteggio di 6-4 6-2. Nell’Entry Level, invece, successo per Fabrizio Cadei e Alessandro Trapletti, capaci di superare il duo Gandini-Vivenzi al termine di una finale combattutissima risolta soltanto al tie-break per 7-4.

L’Entry Level maschile è stato protagonista anche al Padel 82 di Pompiano, dove Paolo Vanin e Massimiliano Alberti hanno conquistato il titolo grazie al doppio 4-2 inflitto in finale a Matias Bassini e Luca Guarneri, chiudendo nel migliore dei modi un’altra intensa giornata di sport e divertimento all’interno del GdB Padel Tour.