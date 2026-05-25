Torna il GdB Padel Tour: cinque tappe e spettacolo assicurato

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Brescia e provincia si preparano infatti a riabbracciare il GdB Padel Tour , il circuito che dopo il successo della prima edizione torna con un calendario ancora più ricco e diffuso su tutto il territorio. Da fine maggio a settembre saranno infatti 17 i centri coinvolti in un lungo viaggio tra sport, agonismo e divertimento, con cinque tappe pronte ad animare l’estate degli appassionati di padel.

L’edizione 2026, organizzata con il supporto di Awt, e che metterà in palio grazie al contributo dello sponsor Smash 8mila euro di montepremi in buoni valore Smash, sarà seguita passo dopo passo da Giornale di Brescia , sito internet del GdB, Teletutto e Radio Bresciasette, con servizi, approfondimenti e speciali dedicati ai protagonisti del torneo. Il racconto passerà dalla carta alla televisione, dalla radio ai canali social del quotidiano, per accompagnare ogni tappa del circuito e valorizzare risultati, storie e curiosità del padel bresciano.

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Date e luoghi

Il sipario si alzerà il week end in arrivo, quello del 30 e 31 maggio, con la prima tappa ospitata in contemporanea dall’Hyper Padel di Concesio, dal Globo Padel di Lumezzane, dall’Hit Padel di Poncarale e dal Padel 82 di Pompiano. Due settimane più tardi, il 13 e 14 giugno, il circuito farà tappa al Padel Club H11 di Pian Camuno, al Brescia Padel di Cellatica, al Vida Padel Arena di Villanuova sul Clisi e al Met Padel di Borgosatollo.

La terza fase – 1 e 2 agosto – porterà invece il tour sui campi del Padel Rigamonti di Buffalora, del Karma Padel di Pozzolengo, del Padel Fun di Nuvolera e dello Sport Up Padel di Castegnato. Prima della finalissima ci sarà spazio anche per l’ultima tappa, in programma il 29 e 30 agosto, che coinvolgerà il centro comunale di Iseo, The Padel Hub di Desenzano, lo Sporting Padel di San Paolo e il Michelangelo di San Polo.

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La finalissima

L’atto conclusivo è fissato per sabato 5 e domenica 6 settembre al Ten Padel di Castenedolo, che ospiterà la finalissima chiamata ad assegnare il titolo della seconda edizione del GdB Padel Tour. A rendere ancora più coinvolgente il torneo sarà una formula pensata per garantire ritmo e spettacolo. Le partite si giocheranno al meglio dei due set ai quattro game, con vantaggio e «killer Awt», mentre l’eventuale terzo set sarà deciso da un super tie break ai sette punti.

Ogni coppia avrà inoltre la certezza di disputare almeno tre incontri grazie alla fase iniziale a gironi, prima del passaggio al tabellone a eliminazione diretta. Inoltre ogni partecipante accumulerà punti in ogni tappa tenendo in considerazione i quattro migliori risultati ottenuti durante il circuito. Con numeri in crescita e una presenza sempre più capillare sul territorio, il GdB Padel Tour si conferma così uno degli appuntamenti sportivi più attesi della provincia. Un evento capace di unire competizione e aggregazione, trasformando ogni week end di gara in una festa del padel bresciano.