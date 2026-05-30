GdB Padel Tour, le prime emozioni sui campi della nostra provincia

Prime partite, prime vittorie, primi sorrisi ed emozioni. La tappa inaugurale della seconda edizione del GdB Padel Tour ha rispettato le attese. Nemmeno il grande caldo ha fermato la passione dei 300 iscritti alla prima tappa del torneo targato Giornale di Brescia e supportato da Awt , che nel corso dell’estate toccherà 17 centri della provincia.

Le coppie si sono sfidate sui campi di Pompiano, Concesio, Lumezzane e Poncarale . Proprio questi ultimi due centri sono stati i primi ad aprire i battenti nella mattinata di sabato.

I primi risultati a Lumezzane

Al Globo Padel di Lumezzane, già dalle 8, è scattato il torneo riservato alla quinta categoria maschile. Un tabellone composto da quattro gironi che ha promosso otto coppie alla successiva fase a eliminazione diretta. La finale ha visto di fronte Graziano e Gabriele Abbiatici, padre e figlio, e il duo formato da Tommaso Maruelli e Giovanni Parisi. A imporsi sono stati questi ultimi, capaci di conquistare il primo set per 4-2, cedere il secondo per 1-4 e poi aggiudicarsi il super tie-break decisivo con un netto 7-2.

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Poco più tardi, nel centro valgobbino, è stato il turno della terza categoria femminile. A trionfare sono state Giada Spadazzi e Giovanna Poliseno, vittoriose in finale contro Chiara Lombardi e Mariella Tosini con il punteggio di 6-1, 6-3.

All’Hit di Poncarale

Sui campi di Hit Padel, il torneo di quarta categoria maschile ha preso il via alle 8.30. Anche in questo caso quattro gironi hanno determinato le coppie qualificate alla fase a eliminazione diretta. Ad alzare il trofeo sono stati Stefano Bellicini e Stefano Vecchietti, che in finale hanno superato Davide Suardini e Filippo Tempini con un doppio 4-2.

Nel pomeriggio spazio alla quarta categoria mista, dove a festeggiare sono stati Luca Tocci e Linda Colosio. In una finale combattuta hanno avuto la meglio su Giuseppe Ponziani e Annalisa Rizzo al super tie-break, dopo i parziali di 4-1 e 3-4, chiudendo 7-3 il set decisivo. Spazio anche all’Entry Level femminile, categoria nella quale la vittoria è andata alla coppia formata da Alexandra Marincas e Cristina Scalvini, che in finale ha superato Hilaria Pezzoli e Valentina Amigoni per 4-1, 4-3.

A Concesio e Pompiano

All’Hyper di Concesio è andato in scena esclusivamente il torneo Entry Level maschile, iniziato alle 13, che ha visto trionfare Cristian Ziglioli e Francesco Notari con un doppio 4-2 in finale su Tommaso De Rosa e Giovanni Cappelletti. Due, infine, le categorie al Padel 82 di Pompiano: quinta categoria maschile e femminile. Nella prima il successo è andato a Pietro Belotti e Giuliano Tirelli, che hanno superato Matteo Compagnoni e Renato Gorlani con un doppio 4-2. Combattutissimo ed equilibrato il torneo femminile, vinto da Greta Ardigò e Giada Bolentini. Le due hanno firmato un percorso impeccabile, conquistando sia le gare del girone sia la semifinale al tie-break dopo sfide molto tirate, per poi imporsi in finale con un doppio 4-2 sulla coppia favorita composta da Simona Menni e Barbara Maina.

Domenica, negli stessi centri, si concluderà la prima tappa del circuito, che ha già regalato spettacolo fin dalla giornata inaugurale. Le gare prenderanno il via alle 8.30 all’Hyper Padel di Concesio e all’Hit Padel di Poncarale, alle 9 al Globo Padel di Lumezzane e alle 13 al Padel 82 di Pompiano.