Europei di nuoto paralimpico, altra medaglia per Bicelli: è terzo

Federico Bicelli chiude gli Europei di nuoto paralimpico di Kocaeli con un’altra medaglia. Il nuotatore bresciano conquista il bronzo nei 50 stile libero S7 e mette il sigillo su una rassegna continentale da protagonista, nella quale era già salito due volte sul podio.
A imporsi nell’ultima gara del programma è stato il favorito della vigilia, l’ucraino Andrii Trusov, oro in 27’’55. Alle sue spalle il connazionale Danyil Bielyi, una delle rivelazioni di questi Europei, che con 28’’10 ha preceduto Bicelli di appena tre centesimi. Il portacolori delle Fiamme Azzurre e della Polisportiva Bresciana No Frontiere ha fermato il cronometro a 28’’13.
Il bronzo completa comunque un Europeo di alto livello per il campione di Borgosatollo. Bicelli aveva aperto la sua rassegna con il risultato più atteso: l’oro nei 400 stile libero S7, la sua gara prediletta, chiusa in 4’39’’87. Un successo che gli aveva permesso di completare una prestigiosa tripletta, aggiungendo il titolo europeo a quelli già conquistati nella specialità ai Mondiali e alle Paralimpiadi.
Nei 100 dorso S7 era poi arrivato un quarto posto, appena fuori dal podio in una distanza meno preparata durante la stagione. Venerdì, invece, il ritorno tra i primi tre con lo splendido argento nei 100 stile libero, ancora una volta alle spalle del rivale Trusov. Il bilancio personale a Kocaeli è dunque di tre medaglie: un oro, un argento e un bronzo.