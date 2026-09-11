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Europei di nuoto paralimpico: Bicelli argento nei 100 stile, vince Trusov

«Contento per come ho gestito la gara», il commento del campione bresciano, per la seconda volta nell’edizione turca sul podio continentale. Domani va a caccia dell’ultimo podio nei 50 stile
Mario Nicoliello
Per Federico Bicelli è arrivata la seconda medaglia continentale - Foto Augusto Bizzi (Cip) © www.giornaledibrescia.it
Per Federico Bicelli è arrivata la seconda medaglia continentale - Foto Augusto Bizzi (Cip) © www.giornaledibrescia.it

Dal duello infinito contro il rivale di sempre, l'ucraino Andrii Trusov, Federico Bicelli esce sconfitto, ma si mette comunque al collo una sonante medaglia d’argento nei 100 stile libero S7 agli Europei di Kocaeli di nuoto paralimpico.

Nella penultima giornata della rassegna continentale - domani si chiude con Bicelli impegnato nei 50 stile libero S7 contro gli agguerriti Baskakov e Bielyi, oro e argento nei 100 dorso - nella veloce piscina turca, la distanza regina dello stile libero regala una gara per palati fini, nella quale Trusov e Bicelli sfoderano il meglio del loro repertorio.

La sfida

Ne escono due vasche a crawl interpretate alla grande e alla fine tra i due un distacco di 1"23. Trusov blocca il cronometro a 59"80, Bicelli tocca la piastra a 1'01"03. «Sono felice per aver conquistato questa seconda medaglia e più di tutto sono contento per come ho gestito la gara: 30"3 di passaggio e 30"8 di ritorno era quanto mi ero ripromesso», spiega a caldo Bicelli.

Per l’atleta delle Fiamme Azzurre si tratta della migliore prestazione stagionale sulla distanza, sei centesimi più veloce dell'1'01"09 nuotato a giugno a Roma durante il Trofeo Sette Colli. «È il mio miglior crono di quest'anno, quindi vale tanto. Ci voleva la medaglia dopo la quarta posizione nei 100 dorso. Adesso nei 50 stile libero sarà dura, ma ci proverò comunque». Domani stasera capiremo.

La sorpresa

Intanto l’altro ucraino Danyil Bielyi, la rivelazione della manifestazione in terra turca, si è messo al collo il bronzo in 1'04"51, distacco accumulato tutto nella seconda vasca, visto che a metà gara era ad appena 7 centesimi da Bicelli, mentre alla fine ha accusato 4"71 da Trusov.

Un nome nuovo da distanza corte che domani darà filo da torcere a Bicelli nella vasca unica a crawl. «È l’ultima gara, si arriva dopo una settimana di fatiche e quindi bisognerà tirare fuori le energie residue», sintetizza Bicelli. L’altro azzurro Riccardo Magrassi ha chiuso al sesto posto i 100 stile. Il canturino ha completato la fatica in 1'07"20.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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