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Europei di nuoto paralimpico: i 400 stile libero di Bicelli sono d’oro

Il bresciano si era messo al collo la medaglia più prestigiosa al Mondiale e alla Paralimpiadi: ora ha chiuso il cerchio con il titolo continentale, conquistato con un ottimo tempo
Gianluca Magro

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Caposervizio

Per Federico Bicelli è arrivato l'oro nei 400 stile agli Europei di nuoto paralimpico - Foto Augusto Bizzi (Cip)
Per Federico Bicelli è arrivato l'oro nei 400 stile agli Europei di nuoto paralimpico - Foto Augusto Bizzi (Cip)

Prima gara e prima medaglia d'oro per Federico Bicelli agli Europei paralimpici di nuoto in corso di svolgimento in Turchia, a Kocaeli.

Il bresciano, in forza alle Fiamme Azzurre, alla vigilia puntava molto sulla gara dei 400 stile libero e ha portato a casa l’attesa medaglia d’oro con il tempo di 4’39”87. In corsia 5 Federico dopo una prima vasca di assestamento ha poi ha messo il turbo tenendo il comando fino all’ultimo.
Dietro a lui l'altro italiano, Pangrazi, e lo spagnolo Sanchez. Bicelli si era già messo al collo la medaglia più preziosa nei 400 sia ai Mondiali sia alle Paralimpiadi: in Turchia ha completato l’opera conquistando l’oro che gli mancava.

Soddisfazione

Emozionato a fine gara ha così commentato il successo: «Essere per la prima volta davanti a tutti in Europa nella mia gara, i 400 stile, è qualcosa di indescrivibile. Ho conquistato in questa specialità l’oro paralimpico, quello mondiale e ora anche quello europeo. Mi mancava questo titolo. Sono contento anche del tempo: migliora quello del mondiale dello scorso anno. Ed essere sul podio con il mio compagno di nazionale mi rende ancor più contento».

Il palmares complessivo di Federico Bicelli ai campionati europei di nuoto paralimpico comprendeva già 14 medaglie totali: 6 ori, 6 argenti e 2 bronzi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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