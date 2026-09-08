Europei di nuoto paralimpico: i 400 stile libero di Bicelli sono d’oro

Prima gara e prima medaglia d'oro per Federico Bicelli agli Europei paralimpici di nuoto in corso di svolgimento in Turchia, a Kocaeli.
Il bresciano, in forza alle Fiamme Azzurre, alla vigilia puntava molto sulla gara dei 400 stile libero e ha portato a casa l’attesa medaglia d’oro con il tempo di 4’39”87. In corsia 5 Federico dopo una prima vasca di assestamento ha poi ha messo il turbo tenendo il comando fino all’ultimo.
Dietro a lui l'altro italiano, Pangrazi, e lo spagnolo Sanchez. Bicelli si era già messo al collo la medaglia più preziosa nei 400 sia ai Mondiali sia alle Paralimpiadi: in Turchia ha completato l’opera conquistando l’oro che gli mancava.
Soddisfazione
Emozionato a fine gara ha così commentato il successo: «Essere per la prima volta davanti a tutti in Europa nella mia gara, i 400 stile, è qualcosa di indescrivibile. Ho conquistato in questa specialità l’oro paralimpico, quello mondiale e ora anche quello europeo. Mi mancava questo titolo. Sono contento anche del tempo: migliora quello del mondiale dello scorso anno. Ed essere sul podio con il mio compagno di nazionale mi rende ancor più contento».
Il palmares complessivo di Federico Bicelli ai campionati europei di nuoto paralimpico comprendeva già 14 medaglie totali: 6 ori, 6 argenti e 2 bronzi.