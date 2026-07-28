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Chiari 1964 Libertas, secondo titolo italiano consecutivo nella 4X400

Dodici mesi dopo la vittoria agli Assoluti di Caorle, un altro successo nella staffetta per l’atletica clarense
Mario Nicoliello
La festa per l'oro della 4x400 della Chiari 1964 Libertas
La festa per l'oro della 4x400 della Chiari 1964 Libertas

Dodici mesi più tardi i quattro moschettieri dell’Atletica Chiari l’hanno rifatto allo stesso modo: campioni d’Italia della 4x400 in rimonta. Firenze come Caorle, col medesimo stesso lieto fine.

Fotocopia

Sul rettilineo dello stadio Ridolfi, Vanni Picco Akwannor ha costruito un’altra rimonta destinata a entrare negli annali della società clarense, recuperando un distacco persino superiore a quello del 2025 e consegnando all’Atletica Chiari 1964 Libertas il secondo titolo italiano consecutivo all’aperto nella staffetta del miglio con il tempo di 3’09”94.

Un trionfo nato dal lavoro di squadra. E di famiglia. Andrea Federici, Michele Falappi e Alex Donelli hanno infatti mantenuto la formazione bresciana pienamente in corsa nei tre giri iniziali, prima di consegnare il testimone al loro uomo simbolo. Da lì in avanti è stato il copione immaginato: Akwannor ha divorato metro dopo metro il vantaggio degli avversari fino al sorpasso decisivo.

Per Marinella Signori, l’allenatrice che ha costruito questo gruppo, è la conferma di un progetto che continua a vincere anche cambiando interpreti. «Questo è il terzo titolo consecutivo, contando anche quello indoor. E la cosa che mi rende più orgogliosa è che continuiamo a vincere pur modificando ogni volta la formazione».

Al lancio

Quest’anno la novità è stata Federici, figlio dell’allenatrice: «Andrea ha concluso il suo percorso universitario e abbiamo scelto di riportarlo a Brescia. Volevamo che il miglior velocista della provincia tornasse a gareggiare per il nostro territorio. Si è messo a disposizione della staffetta e la scelta ha funzionato subito».

Accanto a lui sono cresciuti Falappi, Donelli e naturalmente Akwannor. Ma il vero segreto dell’Atletica Chiari è la concorrenza interna. «Abbiamo sei quattrocentisti di livello, così dieci giorni fa abbiamo organizzato una selezione interna per scegliere i quattro da schierare agli Assoluti. Abbiamo preso semplicemente i migliori».

Akwannor

L’uomo da copertina è Akwannor: «Ha corso il lanciato attorno ai 44 e mezzo, due ore dopo la finale in 46”08, suo secondo miglior tempo di sempre. Ha partecipato a tutti i raduni per i Mondiali di staffetta e adesso aspettiamo la convocazione per gli Europei. Se sarà titolare o meno lo deciderà la Federazione, ma ormai è pienamente nel gruppo».

Quattro campioni d’Italia tutti atleti part-time. Federici è ingegnere, Falappi impiegato commerciale, Donelli lavora nella sua Cremona, Akwannor è programmatore: «Io cerco solo di adattare la programmazione ai loro orari. Da quando sono in pensione riesco a seguirli molto meglio. Il nostro vantaggio è che si allenano tutti insieme a Sanpolino e questo stimola la crescita continua».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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