Adesso che ha detto stop, è facile celebrare Federica Brignone come la più grande sciatrice azzurra di tutti i tempi. Quello che non è stato facile, per Federica Brignone, è arrivare a far riconoscere a tutti, indiscriminatamente, la propria grandezza. Nell’immediato e nella storia dello sci. La sua è stata senza dubbio una carriera in ascesa. Un crescendo rossiniano, chiuso con due acuti d’oro, quelli olimpici di Cortina, energici e spiazzanti come solo i finali dei grandi film sanno essere. Eppure la sua recita è iniziata presto, a 17 anni, quasi un’antesignana risposta a chi cambia bandiera, per non perdere i treni. E presto è iniziata anche la raccolta, perché quando centrò l’argento mondiale di Garmisch aveva ancora vent’anni. Eppure…
Eppure sembrava non fosse mai sufficiente, per essere considerata la migliore. Quando ha iniziato a inanellare podi con una certa regolarità dal 2017 (in tutto sono 85 con 37 vittorie, dietro solo ad Alberto Tomba) ed è iniziato il dualismo – ruspante e pepato, come quelli dello sport ante-social – a suon di top3 con Sofia Goggia, dicevano che stava un gradino sotto perché la rivale era campionessa olimpica. Quando durante la pandemia da Covid vinse la Coppa del Mondo – la prima per un’italiana – le contestavano il fatto che non fosse «vera» perché viziata dalla sospensione della stagione. Ha dovuto zittire tutti ripetendosi nel 2025.
Eppure continuavano a dire che sopra tutti c’era sempre Deborah Compagnoni, forte dei tre ori olimpici. Però quando a 10 mesi dall’infortunio che la segnerà per sempre, Brignone è tornata senza gare andando a prendersi i due ori a Cortina, a quel punto anche l’ultimo dei dubitanti ha alzato le mani e si è inchinato. La sua non è stata solo una carriera da leggenda. È stata una sopraffina replica continua a chi s’interrogava sulla sua grandezza. L’ultima parola è stata la sua. Bastava avere (e capire) Fede.