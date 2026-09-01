Bonora argento nei 400 metri: secondo podio dai Giochi del Mediterraneo

Seconda medaglia bresciana ai Giochi del Mediterraneo. Dopo l’amica Elena Carraro nei 100 ostacoli, stavolta d’argento è Alessandra Bonora: la sprinter bresciana nei 400 metri a Taranto è dietro solamente alla marocchina Salma Lehlali, sul podio altra doppietta azzurra con il bronzo colto da Alice Mangione, siciliana che ai Societari difende i colori dell’Atletica Brescia 1950.
La prestazione
Per Bonora è la seconda medaglia internazionale assoluta dopo il bronzo europeo colto poche settimane fa a Birmingham con la 4x400 dell’Italia. La velocista del quartiere Don Bosco ferma il cronometro sul 51’’41 – non troppo distante dal personale corso proprio in Inghilterra nella prova individuale (51’’27) – superata di quindici centesimi dalla nordafricana e di otto davanti alla compagna di squadra.