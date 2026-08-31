Prima medaglia bresciana al Mediterraneo: Carraro argento nei 100 ostacoli

Elena Carraro porta la prima medaglia bresciana dai Giochi del Mediterraneo. A Taranto arriva la doppietta italiana nei 100 ostacoli con l’oro a Celeste Polzonetti e l’argento alla cittadina Elena Carraro, alla prima medaglia individuale nella categoria Assoluti.
La gara
Partita benissimo in corsia in corsia 6, Carraro è stata protagonista di una prestazione in crescendo e ha fermato il cronometro sul 12’’79 in seconda posizione, ampiamente davanti alla francese Sacha Alessandrini (terza in 12’’94). Il tempo è di quattro centesimi inferiore al suo personale e anche a quello della compagna di squadra Polzonetti (12’’75), con cui ha poi festeggiato in pista sventolando il tricolore consegnato loro dal presidente della Fidal Stefano Mei e dal direttore tecnico dell’atletica azzurra Antonio La Torre.