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Prima medaglia bresciana al Mediterraneo: Carraro argento nei 100 ostacoli

La seconda giornata dell’atletica a Taranto regala il podio all’atleta cittadina: è doppietta Italia con l’oro di Polzonetti
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

Elena Carraro ha colto la medaglia d'argento nei 100 ostacoli ai Giochi del Mediterraneo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Elena Carraro ha colto la medaglia d'argento nei 100 ostacoli ai Giochi del Mediterraneo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Elena Carraro porta la prima medaglia bresciana dai Giochi del Mediterraneo. A Taranto arriva la doppietta italiana nei 100 ostacoli con l’oro a Celeste Polzonetti e l’argento alla cittadina Elena Carraro, alla prima medaglia individuale nella categoria Assoluti.

La gara

Partita benissimo in corsia in corsia 6, Carraro è stata protagonista di una prestazione in crescendo e ha fermato il cronometro sul 12’’79 in seconda posizione, ampiamente davanti alla francese Sacha Alessandrini (terza in 12’’94). Il tempo è di quattro centesimi inferiore al suo personale e anche a quello della compagna di squadra Polzonetti (12’’75), con cui ha poi festeggiato in pista sventolando il tricolore consegnato loro dal presidente della Fidal Stefano Mei e dal direttore tecnico dell’atletica azzurra Antonio La Torre.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Elena CarraroGiochi del MediterraneoTaranto
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