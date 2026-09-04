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Auto in fiamme, Pedersoli si ritira: il Rally 1000 Miglia perde un big

Subito un colpo di scena nella prima prova speciale Pertiche: un guasto ha mandato in fiamme la macchina del pilota bresciano. Fortunatamente nessuna conseguenza né per lui né per la navigatrice
Angelo Seneci
L'auto in fiamme di Luca Pedersoli, costretto al ritiro - © www.giornaledibrescia.it
L'auto in fiamme di Luca Pedersoli, costretto al ritiro - © www.giornaledibrescia.it

Primo clamoroso colpo di scena al Rally 1000 Miglia, partito questo pomeriggio con la prova speciale 1 «Pertiche». II bresciano Luca Pedersoli si è dovuto fermare dopo pochi chilometri per un guasto che ha mandato in fiamme la sua Hyundai 20 Wrc Plus ed è stato così costretto al ritiro.

A sorpresa

Per fortuna nessuna conseguenza per il pilota né per la navigatrice Anna Tomasi, ma la gara bresciana perde subito uno dei sui potenziali protagonisti; Perdersoli tra l’altro aveva fatto registrare il secondo tempo assoluto nello shakedown del mattino ed era molto motivato, visto che la sua prima partecipazione al rally sulle strade di casa risaliva a 30 anni fa.

Il punto

Per quanto riguarda il primo passaggio sulle Pertiche, miglior tempo per la coppia Crugnola-Beltrame (varesino il primo, bresciano il secondo) su Lancia Ypsilon HF Rally 2 Integrale; secondo a quasi quattro secondi il duo bresciano Albertini-Fappani Su Skoda Fabia R2. Più staccati gli altri.

Stasera la seconda prova in notturna sempre sulla piesse Pertiche, domani il clou con il doppio passaggio sulle prove speciali Bione, Marmentino e Sabbio Chiese. Ma salvo clamorosi ribaltamenti la vittoria se la giocheranno proprio Crugnola e Albertini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Rally 1000 Miglia 2026Luca Pedersoli
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