Rally 1000 Miglia: Crugnola-Beltrame e Albertini-Fappani pronti alla gloria

Scatta questo venerdì la quarantanovesima edizione del Rally 1000 Miglia, quarto appuntamento del Campionato italiano Rally Challenger 2026, valido anche per la Coppa Rally di Terza zona e per la Lombardia Rally Cup.
Gli equipaggi iscritti sono 92. I principali candidati alla vittoria sono Andrea Crugnola (di Varese) e Luca Beltrame (bresciano) che porteranno per la prima volta al Rally 1000 Miglia la Lancia Ypsilon Hf Rally2 Integrale, e i bresciani Stefano Albertini-Danilo Fappani con la Skoda Fabia R2, come candidati alla vittoria.
Collezionisti
Crugnola ha tre successi al 1000 Miglia, mentre Albertini ne ha quattro, e non è certo intenzionato a farsi raggiungere. «Tenevo molto a essere al via – afferma Albertini –, e ho tanta voglia di ben figurare». Al via, anche tutti i principali protagonisti del Challenger. Signor-Michi, su Toyota Gr Yaris Rally2, arriveranno a Brescia da leader della classifica, inseguiti da Pinzano-Turati su Škoda Fabia Rs Rally2. Presenti anche Di Palma-Mometti, terzi in campionato, e Re-Pozzi, quarti nella graduatoria e terzi assoluti al Rally 1000 Miglia dello scorso anno. Tra le Rally2 figura anche la coppia bresciana formata da Alberto Dall’Era e Manuel Fenoli su Škoda Fabia Rs Rally2.
Di particolare richiamo anche la presenza di un altro equipaggio bresciano, quello composto da Luca Pedersoli e Anna Tomasi, al via con una Hyundai 20 Wrc Plus. Una vettura della precedente generazione regina del Mondiale rally, che rappresenterà uno degli elementi tecnicamente più interessanti dell’edizione 2026.
Le parole
«Partecipo – afferma Pedersoli – per festeggiare i trent’anni dalla mia prima volta, con una Fiat 500, nel 1996. Partirò con un numero alto, il 31. Abituato ai numeri bassi e alle prime file, questa volta sarà diverso. A cinquantacinque anni e fuori dal giro dei professionisti, la priorità è solo una: divertirmi e dare spettacolo. Spero che il pubblico, che mi ha sempre supportato, abbia voglia di sostenere un vecchietto con ancora tanta voglia di gas».
Il programma sportivo entrerà nel vivo venerdì alle 7.30 con lo shakedown di Puegnago del Garda e un totale complessivo di 116 chilometri di speciali.
Programma
La prima tappa sarà imperniata sul doppio passaggio della «Pertiche», 26 chilometri, con partenza del primo concorrente alle 15.45 e alle 20.33, quest’ultimo in notturna. Dopo il primo passaggio, dalle 17, Manerba del Garda ospiterà il riordino e la presentazione degli equipaggi al pubblico.
Sabato saranno sei le prove in programma: la «Bione» alle 9.28 e 14.33, la «Marmentino» alle 10.09 e 15.14 e la «Sabbio Chiese-Dall’Era Valerio» alle 11.02 e 16.07. Il secondo passaggio su quest’ultima sarà la power stage conclusiva.
Arrivo in piazzale Arnaldo alle 17.51 di sabato. In totale il quarantanovesimo Rally 1000 Miglia proporrà otto prove speciali e oltre 116 chilometri cronometrati.