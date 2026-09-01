Mediterraneo, doppietta nell’alto: con Tamberi c’è Falocchi di bronzo

Il 2026 è l’anno di Christian Falocchi. Dopo aver fatto registrare il personale (2,30) ed aver centrato la finale agli Europei di Birmingham l’atleta di Breno conquista la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto.
La gara
Il campione continentale in carica sale fino a 2,25 piegando la resistenza del greco Antonios Merlos (2,19, poi due errori a 2,29), Falocchi si prende il terzo gradino del podio per aver raggiunto la misura di 2,15 al primo tentativo (a differenza del turco Alperen Acet e dello sloveno Sandro Jersin Tomassini), fallendo poi tre volte ai successivi 2,19.
Tris bresciano
Terza medaglia bresciana alla rassegna del Mare Nostro in Puglia dopo gli argenti di Elena Carraro nei 100 ostacoli e – poco fa – di Alessandra Bonora nei 400 metri. Come per le altre due azzurre, anche per Falocchi si tratta del primo podio internazionale individuale nella categoria assoluta, nel suo caso dopo l’argento europeo di Bydgoszcz 2017 e l’oro ai Giochi del Meditterraneo 2018 di Jesolo nella classe Under 23.