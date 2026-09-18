Atletica Brescia 1950, la Vittoria Alata per l’ottavo scudetto consecutivo

Un’altra Vittoria Alata per l’ottavo scudetto. Nuova premiazione a Palazzo Loggia per l’Atletica Brescia 1950, insignita con il riconoscimento da parte del Comune per l’ottavo titolo nazionale consecutivo colto ai Societari di Rieti con la formazione femminile.
«Ripetersi è sempre più difficile per vari motivi – dice il presidente Sebastiano Di Pasquale – ma chi è dentro sa che questa è una grande famiglia. Siamo felici del riconoscimento, non è facile stare a questi livelli per così tanti anni». «Non so quanti altri riescano in queste imprese – fa da eco l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Cantoni – ma la cosa bella di questa realtà è che le atlete riescono a trasmettere alle più giovani la giusta concentrazione e la voglia di arrivare all’obiettivo».