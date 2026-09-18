Atletica Brescia 1950, la Vittoria Alata per l’ottavo scudetto consecutivo

La società del presidente Di Pasquale premiata in Loggia: «Chi è dentro sa che questa è una grande famiglia, ripetersi è sempre più difficile»

Fabio Tonesi Giornalista 18 settembre 2026 1 ' di lettura

La premiazione in Loggia dell'Atletica Brescia 1950 © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Atletica Brescia 1950Vittoria Alata Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...