Atletica Brescia 1950: Coppa Campioni da applausi col quinto posto

Nel cortile del castello la festa per la Coppa Campioni di atletica è gustosa come la Paella de marisco, qui servita esclusivamente a pranzo. Così, quando le ragazze della Diputación Valencia Club Atletismo sollevano al cielo bollente il massimo trofeo continentale per società, la nobiltà dell’atletica europea brinda alle neo campionesse col bianco di Merseguera, e accomodata al tavolo delle grandi c’è anche l’Atletica Brescia 1950 , quinta e felice al termine della prima recita internazionale della sua storia.

Le Leonesse hanno ruggito pure nella Costa dell’Azahar, sospinte dal vento dolce del Mediterraneo e dal profumo degli agrumeti, aroma di un’atmosfera già estiva. In due giorni di grandi gare, il sodalizio cittadino ha compreso di poter stare con diritto sul palcoscenico d’oltre confine , ma per meritarsi il bis tra dodici mesi dovrà portare a termine la missione sull’italico suolo, difendendo lo scudetto tra quattro settimane a Rieti.

Competere contro squadroni zeppi di atlete top era impresa improba, eppure le bresciane senza demordere hanno accettato la sfida a tutto tondo. Le valenciane (222 punti) e le portoghesi dello Sporting Lisbona (217) hanno fatto gara a parte, vincendo insieme 15 delle 20 prove. Sul terzo gradino si sono accomodate le padrone di casa del Playas de Castellon con 193 punti, tre e mezzo in più rispetto alle turche dell’Enka Instanbul, quarte.

Con 162,5 punti l’Atletica Brescia 1950 ha presidiato la quinta posizione, distanziando nettamente le altre: le seste, le olandesi del Vughste sono a oltre 30 lunghezze. Brescia è la prima squadra tra i club che potremmo definire normali: Sporting, Playas e Enka hanno occupato il podio anche in campo maschile.

L’immagine

Le protagoniste della 4x400 dell'Atletica Brescia 1950 - Foto Cherubini/Atletica Brescia 1950

Quella simbolica della domenica è l’abbraccio dopo il traguardo tra le staffettiste della 4x400. Silvia Meletto, Alexandra Almici, Sophia Favalli e Anna Polinari sono scese in pista quando il quinto posto era già consolidato e impossibile da migliorare. Eppure hanno corso come se in palio ci fosse la coppa, dando il massimo e concludendo al secondo posto in 3’34”10. Eccezionale l’ultima frazione lanciata di Polinari, cronometrata manualmente in 50”6: la veneta ha risposto a distanza al guizzo delle altre quattrocentiste azzurre sabato a Bruxelles.

Gloria Hooper ha brillato per tutto il fine settimana - Foto Cherubini/Atletica Brescia 1950

L’ulteriore conferma nella seconda giornata è firmata da Gloria Hooper, che al secondo posto sui 100 metri ha aggiunto pure quello sui 200 in 23”15 ventoso. Per brillare, il team – sotto la direzione tecnica di Alessandra Melchionda – si è affidato alle sue big e le stelle non hanno tradito. La loro professionalità è stata un esempio per le altre, che nel mezzogiorno di fuoco in salsa valenciana non si sono fatte rosolare dal sole caliente, bensì hanno portato preziosi punti alla causa: quinte Giulia Zanne nei 5000 e Veronica Crida nel lungo (anche ottava nei 100 ostacoli), sesta Sofia Coppari nel peso, settima Agata Gremi nel martello, ottave Sofia Giobelli nei 1500 e Camilla De Paoli nell’alto.

Esperienza da ricordare, perché l’orto della Champions è sempre florido, anche quando la coppa non ha le grandi orecchie.