L’An Brescia cade ancora con la Pro Recco: lunedì dentro o fuori

Si porta sul 2-0 la Pro Recco nella sfida scudetto contro l’An Brescia. I campioni in carica, dopo il 12-8 di giovedì, vincono anche gara-2 per 17-12 e si regalano la possibilità di alzare il trofeo già lunedì, in gara-3, a Mompiano.
La partita che si giocherà nella piscina bresciana potrebbe essere l’ultimo match della stagione per le due squadre: un epilogo che l’An vorrà evitare a tutti i costi per provare ad allungare la serie e cercare di darsi un’ulteriore opportunità.
Cronaca
Comincia fortissimo Recco che trasforma ogni azione in un gol, mentre Brescia sembra in affanno di ossigeno, non riesce ad essere concreta davanti e dietro soffre più del previsto. Il primo tempo finisce 4-0 per i padroni di casa che vanno a segno con Condemi (1-0), Irving (2-0), Cassia (3-0) e Pavillard (4-0).
Nei primi minuti della seconda frazione di gioco si sblocca l’An che conquista il primo gol con Guerrato (4-1), poi però ritorna in cattedra la squadra di casa con due gol di Cannella (5-1, 6-2) intervallati da una bella rete di Gianazza (5-2). Accorciano gli ospiti con Balzarini (6-3), ma i liguri rispondono con Irving che fa il 7-3. Più efficaci in fase di attacco i bresciani, ma Recco difende bene il vantaggio acquisito: Popadic fa il 7-4 ma riallunga Granados (8-4) per Recco.Botta e risposta finale con un altro gol messo a segno da Balzarini per l’An e da Fondelli per i liguri (9-5).
Nel terzo tempo gli ospiti provano a rientrare mettendo più pressione ai liguri in fase difensiva, ma i cinque gol messi a segno da Brescia non bastano perché Recco risponde infilando Baggi Necchi ben sei volte. Vanno a segno per i padroni di casa Buric (10-5), Cannella (11-7, 15-9), Durik (12-8), Pavillard (13-8) e Granados (14-9), mentre l’An insacca con Ferrero (10-6), Del Basso (10-7, 14-9), Popadic (11-8) e Alesiani (15-10).
Negli ultimi 8 minuti disponibili entra Massenza in porta al posto di Baggi Necchi dolorante alla spalla infortunata. Apre le marcature Di Fulvio per Recco (16-10), gli rispondono Lodi (16-11) e Del Basso (16-12), ma chiude Presciutti che fissa il risultato finale sul 17-12.
Mercato
Quella di lunedì, se Recco dovesse imporsi, potrebbe anche essere l’ultima con la calottina di Brescia per alcuni giocatori. Tutto sembrerebbe già fatto in uscita per Dolce che dopo 6 anni a Brescia è in direzione Panatinaikos, Gianazza in partenza proprio per Recco, Viskovic e Casanova. In entrata nel gruppo bresciano ci sarebbe invece l’ex calottina savonese Leinweber. Anche il Recco, se gara-3 fosse decisiva saluterebbe il suo capitano Di Fulvio (Barceloneta).