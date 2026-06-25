Finale scudetto: primo round a Recco, ma l’An può già rifarsi

Alla piscina di Sori finisce 12-8 il primo atto della finale scudetto fra Pro Recco e An Brescia. I pronostici della vigilia quindi non sbagliano: gara-1 la vince la squadra di casa che impone la sua forza soprattutto nel secondo quarto e poi fino alla sirena finale.
Non un match brillante per entrambe le squadre, ma la qualità dei liguri emerge e ferma i bresciani che commettono troppe ingenuità. Questo venerdì si torna già in acqua per gara-2 sempre nella piscina di Sori con la prima palla al centro alle 21 (diretta RaiSport), dopodiché la contesa si sposterà a Mompiano con gara-3 che potrebbe già essere decisiva per l’assegnazione del tricolore.
Analisi
Come detto, non è stata una partita spettacolare, ma fisica, con il nervosismo che ha inficiato soprattutto le velleità bresciane.
Cominciano contratte le due squadre, con poca lucidità in fase di attacco. A sbloccare il match, dopo il rigore fallito da Popadic per l’An, è Recco che infila l’1-0 dai 5 metri con Condemi. L’italiano raddoppia poco dopo con un gran tiro che spiazza Baggi Necchi e fa il 2-0.
Brescia pressa bene, dietro è compatta ma fatica ancora in fase di conclusione: solo al sesto minuto inoltrato arriva il primo gol dei bresciani con Dolce (2-1). La squadra ospite si attiva e trova il pareggio con una grande rete di Balzarini che fa il 2-2. Equilibrio che dura poco perché Buric riporta Recco in vantaggio sul 3-2. Non è finita, però, perché Del Basso annulla le distanze siglando il 3-3.
Svolta
Si sciolgono le braccia nel secondo tempo con la squadra ligure che mette la sesta marcia e prende il largo, mentre l’An fatica ad essere efficacie in attacco. Botta e risposta all’inizio con la rete su rigore di Granados (4-3) e la risposta di Brescia con del Basso (4-4), poi c’è solo Recco con un altro rigore trasformato da Granados (5-4), e con i gol di Cannella (6-4) e Di Fulvio (7-4, 8-4) Parziale pesante di 5-1.
Riaccorcia nella terza frazione di gioco l’An che con i gol di Gianazza (9-5) e Casanova (9-6) si riavvicina alla squadra di casa che mette a segno, in apertura di tempo, solo una rete con Fondelli (9-4).
L’ultimo tempo serve a Recco per consolidare e aumentare il vantaggio: finisce 12-8 con le reti di Di Fulvio (10-7), Granados (11-7) e Cannella (12-7), mentre Brescia va a segno con Dolce (9-7) e Ferrero (12-8).