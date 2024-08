Da Vanessa Ferrari ad Angela Andreoli: a Parigi un passaggio epocale

Si chiude l’era di Vanessa, ma la 18enne di San Polo allunga l’epopea della Brixia: «E io ancora non ci credo»

L'abbraccio a Parigi tra Vanessa Ferrari e Angela Andreoli - © www.giornaledibrescia.it

Mancavano pochi minuti allo scoccare della mezzanotte quando le Fate sono state accolte a Casa Italia. Angela Andreoli era ancora una volta in testa al gruppo, come già avvenuto a Bercy sia in sede di presentazione delle finaliste, sia nel momento della salita sul podio. Anche a Le Pre Catelan, Andreoli è la prima a sfilare sulla passerella e a godersi il video celebrativo montato dallo staff del Coni. Angela Andreoli, il podio della vita: «Un’emozione mai provata» Emozione Poi prima dei brindis