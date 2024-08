Olimpiadi Parigi 2024, Alice D’Amato della Brixia ha vinto l’oro alla trave

Con un esercizio incredibile Alice D’Amato (14.366) conquista l’oro nella trave alle Olimpiadi di Parigi 2024. A completare una gara incredibile anche il terzo posto di Manila Esposito (14.000), che si piazza dietro la cinese Yaqin Zhou (14.100).

Per D’Amato ed Esposito si tratta della seconda medaglia dopo l’argento a squadre vinto settimana scorsa.

La gioia della gemella

«Io non ho più parole... cosa hai fatto sorellina mia». Con queste parole, affidate a una storia su Instagram, Asia, la gemella di Alice D’Amato ha commentato lo storico successo della ginnasta azzurra. Asia, Fata come la sorella, non ha potuto partecipare ai giochi per via di una lesione al legamento crociato.

I complimenti ad Alice D’Amato e Manila Esposito sono arrivati anche da Angela Andreoli, compagna delle due ginnaste e fresca vincitrice dell’argento a squadre.

Gli esordi

Prima di approdare alla Brixia, Alice D’Amato, classe 2003, è maturata nella storica Società Ginnastica Andrea Doria di Genova. A livello juniores la sua carriera è stata minata dagli infortuni, prima al ginocchio e poi alla caviglia, che ne hanno limitato il rendimento.

Convocata comunque insieme alla squadra in occasione delle competizioni giovanili di Gyor nel 2017 (EYOF) e Glasgow nel 2018 (Europei Juniores), ha ottenuto la conferma a livello individuale in occasione degli Europei Seniores di Stettino nel 2019, dove è risultata la migliore fra le ginnaste della nuova generazione italiana: quarta nel concorso completo e medaglia di bronzo alle parallele asimmetriche, suo attrezzo preferito. Ai Mondiali di Stoccarda poi, ha fatto parte della squadra che, dopo 69 anni, ha riportato l’Italia sul podio iridato del concorso generale. Campionessa d'Europa con la Nazionale a Monaco nel 2022, alle parallele asimmetriche ad Antalya nel 2023 e sempre alle parallele e con la squadre a Rimini nel 2024.