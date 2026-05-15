Torna TramSchool con un nuova edizione insieme a Teatro Telaio

Il progetto TramSchool sarà riproposto anche per l’anno scolastico 2026/2027 con una nuova edizione realizzata in collaborazione con Teatro Telaio . Il percorso educativo inviterà le scuole di Brescia ad approfondire il progetto del tram e a riflettere sul ruolo della mobilità nelle trasformazioni della città , attraverso attività creative e partecipative dedicate ai temi della sostenibilità, dell’accessibilità e dello spazio urbano.

Accanto agli incontri di approfondimento, il programma proporrà laboratori di teatro, narrazione e scrittura creativa , pensati per offrire a studentesse e studenti strumenti espressivi utili a osservare la città con uno sguardo nuovo e a raccontare i cambiamenti che stanno interessando Brescia. Il progetto è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della città, con l’obiettivo di coinvolgere studentesse e studenti in un confronto sul futuro della mobilità urbana .

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L’anteprima della nuova edizione si terrà il 20 settembre con l’evento cittadino TramSchool, che segnerà l’avvio del nuovo ciclo di attività e presenterà alle scuole e alla città il percorso educativo previsto per l’anno scolastico 2026/27.

I laboratori previsti

Il percorso prevede tre laboratori tematici, calibrati per le diverse fasce scolastiche.

Tram Tram!, scuole primarie : un laboratorio che utilizza suoni, parole e ritmo per esplorare la città e raccontare, attraverso attività creative, la Brescia di oggi e quella di domani.

: un laboratorio che utilizza suoni, parole e ritmo per esplorare la città e raccontare, attraverso attività creative, la Brescia di oggi e quella di domani. Manifesto!, scuole secondarie di primo grado : un’attività che unisce scrittura creativa e arte visiva per trasformare idee, desideri e visioni degli studenti in manifesti dedicati alla città del futuro.

: un’attività che unisce scrittura creativa e arte visiva per trasformare idee, desideri e visioni degli studenti in manifesti dedicati alla città del futuro. Raccontrami, scuole secondarie di secondo grado: un laboratorio di narrazione e storytelling finalizzato a immaginare nuove storie urbane e a costruire una raccolta di racconti dedicati alla città che verrà.

Le classi interessate potranno partecipare alle attività fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Stefania Landi al numero 030 46535 / 347 073 7907 o scrivere a questo indirizzo mail.

L’edizione dell’anno scolastico 2025/26

La seconda edizione di TramSchool è stata conclusa con successo: al progetto hanno aderito oltre 45 classi tra scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e associazioni doposcuola, coinvolgendo complessivamente circa 1.000 studentesse e studenti e oltre 100 insegnanti provenienti da diversi istituti cittadini.

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Il percorso si è articolato in attività ludico-educative e laboratoriali all’interno di uno spazio interattivo allestito presso la sede del Gruppo Brescia Mobilità in via Buffalora 8. Un ambiente progettato per coinvolgere attivamente i partecipanti attraverso esperienze immersive, giochi ed esperimenti, capaci di rendere accessibili temi complessi come la mobilità sostenibile. Ogni incontro, della durata di circa un’ora, ha offerto strumenti pratici per comprendere il valore delle scelte quotidiane, promuovendo un uso più consapevole del trasporto pubblico e comportamenti orientati alla sostenibilità.

Più che un semplice percorso didattico, TramSchool si è rivelato un’esperienza formativa capace di lasciare un segno duraturo. Studentesse e studenti hanno sviluppato una nuova sensibilità verso l’ambiente e lo spazio urbano, imparando a leggere i cambiamenti della città con maggiore consapevolezza e a riconoscersi come parte attiva di questa trasformazione.

In estate

Il progetto proseguirà anche nel periodo estivo con alcune attività dedicate ai grest, in programma nel mese di giugno presso il Parco dell’Acqua. In questo contesto sarà riproposto il laboratorio TramSchool, adattato per i centri estivi e realizzato utilizzando parte dei materiali sviluppati durante l’anno. Le attività coinvolgeranno ogni settimana gruppi di circa 20–25 bambine e bambini, offrendo un’esperienza educativa strutturata sul modello del percorso già sperimentato, con contenuti e modalità pensati per favorire apprendimento e partecipazione.

TramSchool si conferma così un esempio efficace di collaborazione tra istituzioni, scuola e territorio, capace di coniugare educazione, sostenibilità e conoscenza delle trasformazioni urbane in corso. Un progetto che guarda al futuro, con l’obiettivo di estendere progressivamente l’iniziativa a tutte le scuole della città, coinvolgendo bambini e ragazzi di ogni età e rendendoli protagonisti attivi del cambiamento.