Da dove passerà il tram a Brescia? Il viaggio fermata dopo fermata

Mappa della futura linea T2 alla mano, abbiamo simulato il percorso che i convogli faranno sui binari, dal capolinea PalaLeonessa a quello della Pendolina

4 ' di lettura

I rendering di come sarà il tram a Brescia

Spianate di asfalto, fette di terra incolta, parchi pubblici, capannoni abbandonati e pensiline prossime alla pensione. La città del futuro scorre su binari invisibili. Non mostra ancora segni del suo passaggio, ma immaginare i convogli del tram - in quartieri che hanno appena cominciato a svuotarsi per le ferie estive - non è poi così complesso. Mappa della futura linea T2 alla mano, il tour sulle tracce del terzo mezzo pubblico cittadino comincia all’ombra del PalaLeonessa. La mappa del percor