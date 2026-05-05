È uscito il terzo numero di «T», la rivista dedicata all’attesa del tram
Dalla mostra sulle pensiline al concorso per illustratori, sulle pagine del magazine trova spazio la città immaginata: dove leggerlo gratuitamente
Un dettaglio della copertina illustrata da Aurora Bonelli
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