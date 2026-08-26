Materiale scolastico, libri e cancelleria più cari del 2,3%

Una spesa media per alunno di circa 670 euro, che può superare i 1.300 euro se si contano anche gli importi per acquistare i libri scolastici. Con un rincaro medio del materiale per la scuola stimato attorno al 2,3% rispetto al 2025. Sono le stime fatte dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori sulle spese che dovranno affrontare le famiglie per acquistare libri di testo e materiale scolastico vario, a poche settimane dalla prima campanella dell’anno scolastico 2026/27.
I prezzi
Per il cosiddetto «corredo» scolastico – astuccio, quaderni, cancelleria, zaino – il costo medio ad alunno sarebbe di 673,60 euro, calcolando anche il ricambio del materiale durante l’anno. Andando a vedere nel dettaglio i costi dei vari prodotti, per i quaderni il costo medio al supermercato oggi è di 1,50 euro l’uno (lo stesso dello scorso anno), in cartolibreria di 2,10 euro (+5%) e online di 1,10 euro (+10%).
Tra i materiali da re-acquistare ogni anno scolastico ci sono poi i diari. Quest’anno il prezzo di un’agenda «non di marca» oscilla tra poco più di 16 euro e poco meno di 21: i prezzi medi sono di 16,50 euro al supermercato (-2% rispetto all’anno scorso), 20,9 euro nelle cartolibrerie (-2%) e 17,89 euro online (qui si registra un aumento del 5%). Per un diario di marca i prezzi medi sono invece stimati su 16,99 euro nella grande distribuzione (-3%), 22,60 euro nelle cartolibrerie (5%) e 18,50 euro online (-2%).
I rincari maggiori si registrano nel costo degli zaini (che non rientrano però tra il materiale da rinnovare necessariamente ogni anno). Secondo le stime di Federconsumatori il prezzo medio di uno zaino non di marca al supermercato è cresciuto del 15% rispetto allo scorso anno, passando da 60,90 euro a 69,90. Nelle cartolibrerie il prezzo medio è rimasto uguale (72,90 euro), mentre online si è registrato un rincaro del 12% (da 59,99 euro a 66,90). Più alti i prezzi per uno zaino di marca (anche questi aumentati): si va dai 74,90 euro medi in un supermercato ai 95 euro in una cartolibreria, passando per gli 84,90 euro della vendita onlin e.
I libri
E poi ci sono i libri di testo. Federconsumatori stima un aumento dell’1,6% di spesa a studente rispetto all’anno scorso: un dato simile viene fornito anche dal Codacons, che calcola una crescita della spesa per i libri dell’1,8%. Secondo Federconsumatori il costo medio per l’acquisto di testi nuovi quest’anno è di 545,66 euro a studlibri usati.e nte (ma l’analisi include nella spesa anche l’acquisto di due dizionari), mentre viene calcolato un possibile risparmio di oltre il 29% nel caso si acquistino
Le famiglie che dovranno sostenere i costi più alti sono quelle che hanno figli iscritti alle classi prime: alle medie la spesa al primo anno è stimata attorno ai561,61 euro annu i (è compreso però anche l’acquisto di due dizionari). Se si aggiunge anche la spesa media stimata per il corredo scolastico e i ricambi del materiale durante l’anno (673,60 euro in più), si arriva a un totale di 1.235,21 euro. Una cifra vicina a quella stimata anche dal Codacons – fino a 1.300 euro a studente tra libri e corredo scolastico.
I bonus
Sui libri e il materiale scolastico le famiglie potevano comunque avvalersi di alcune agevolazioni. A livello regionale, in Lombardia esiste il bando Dote scuola, che mette a disposizione un contributo a famiglia per sostenere l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica (per l’anno scolastico 2026/2027 il bando si è chiuso il 7 maggio scorso).
Non è andata in porto, invece, la proposta di rendere detraibili dalle tasse anche le spese sostenute per l’acquisto di libri di testo
: era stata ipotizzata tra le misure dell’ultima legge di Bilancio, ma alla fine non è stata inserita tra gli interventi della Manovra.