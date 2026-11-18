La formazione professionale si trova in un momento cruciale: da una parte la sperimentazione del 4+2 che si vorrebbe diventasse strutturale e dall’altra la volontà di cambiare la comunicazione mettendo in rilievo le «proprie caratteristiche e la propria forza» e cercando di cancellare «il preconcetto». Due necessità che paiono slegate, ma che sono strettamente connesse.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire prima il funzionamento e la sperimentazione in atto.
Il percorso
Nel sistema tradizionale della Istruzione e formazione professionale (IeFP), gli alunni conseguono la qualifica professionale al termine del terzo anno a cui segue un quarto anno opzionale per il diploma professionale.
Tutto si complica quando ci si vuole iscrivere a un Its: uno studente qualificato al quarto anno doveva frequentare un corso Ifts annuale oppure conseguire la maturità quinquennale, «nonostante - dice Giuseppe Raineri, coordinamento di Aef e direttore generale di Piamarta Formazione - il diploma del quarto anno abbia la stessa valenza di quello quinquennale (livello 4 stesso livello riconosciuto ai diplomi di maturità quinquennali, ndr)».
Il 4+2
«Questa disparità viene oggi superata grazie alla filiera integrata 4+2», spiegano Federico Fontana, direttore generale del Cfp Zanardelli e Raineri. Quando un Ente di formazione aderisce alla nuova filiera integrata, il percorso quadriennale si struttura in sinergia con la scuola statale, le imprese e le Fondazioni Its. Gli studenti completano i quattro anni sostenendo prove validate anche tramite rilevazioni nazionali Invalsi, ottenendo l’accesso diretto - senza test d’ingresso - agli Its. Un’architettura basata su accordi di rete territoriali che salda scuola, formazione regionale e tessuto produttivo; il rapporto con gli istituti tecnici e professionali è complesso: i curricola sono molto distanti nei rapporti orari tra area professionalizzante e area di base.
«Non si tratta di una scorciatoia, ma di un modello integrato che riconosce pari dignità alla Iefp rispetto all’istruzione statale e tutela il valore inclusivo della qualifica triennale, garantendo al contempo una continuità verso l’alta specializzazione», sottolinea Raineri.
Le criticità
Oggi, quindi, convivono due sistemi paralleli. La richiesta del territorio è quella che il Ministero «decida quanto puntare su questo sistema»: sono le Regioni che, con l’Ufficio scolastico regionale, decide quanti e quali corsi finanziare e attivare, ma è il Ministero dell’Istruzione a stabilire i paletti normativi (Legge n. 121 dell’8 agosto 2024 - ex Ddl 924 ha istituito a regime la filiera formativa tecnologico-professionale, superando la fase sperimentale del Dm 240/2023). Quindi la richiesta è che venga stabilito se questa fase possa volgere verso un «sistema valido per tutti» andando verso «un vero e proprio ordinamento» attribuendo le relative risorse anche alle Regioni che finanziano l’Iefp possibilmente svincolandola da allineamenti fittizi e filiere che non sempre sono in grado di assicurare coerenza prolungata con i fabbisogni dei territori.
Un’altra richiesta è - e qui arriviamo ad una nuova visione della formazione professionale - quella di cambiare l’orientamento alle medie proprio puntando sulla nuova «cultura degli Its», che potrebbe anche portare ad «una riduzione della dispersione scolastica».
«Per anni - dice Francesca Ferrari del Cfp Zanardelli - abbiamo scimmiottato il modello scolastico, ma noi siamo la formazione professionale e raccontarci per quel che siamo, con le nostre caratteristiche, potrebbe aiutare a scegliere consapevolmente». E aggiunge: «Negli ultimi anni nella scuola superiore sono stati inseriti i tutor, figura mutuata dalla nostra esperienza». Il mondo della formazione professionale è complesso e porta al suo interno storie, esigenze e soluzioni diverse: qui arrivano i ragazzi che hanno le idee chiare sul loro futuro professionale, ma anche i delusi, coloro che sentono di aver sbagliato percorso. «Abbiamo la consapevolezza di essere l’ultimo baluardo contro la dispersione scolastica - dice Federico Fontana, direttore generale del Cfp Zanardelli -. Sappiamo che dopo di noi c’è il Neet».