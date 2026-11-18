Il 4+2 non è una scorciatoia e non significa comprimere cinque anni di scuola in quattro, ma va molto oltre: significa cambiare paradigma, costruire una formazione nella quale sapere e saper fare procedono insieme e nella quale scuola, formazione professionale, Its Academy e imprese diventano parti di un’unica filiera.
La Lombardia ha creduto fin dall’inizio in questo modello, siamo stati la primissima regione ad aderire perché risponde a una convinzione precisa: il valore di un percorso formativo non si misura dalla sua durata, ma dalla qualità delle competenze che riesce a costruire e dalle opportunità che è in grado di aprire. E questa è sempre stata la lettura che ho voluto dare a tutti i nostri percorsi di formazione professionale.
Per troppo tempo abbiamo considerato la formazione tecnica e professionale quasi come una scelta di serie B, per chi non aveva successo o semplicemente non voglia di studiare. Dobbiamo ribaltare questa impostazione culturale. È proprio qui che si formano molte delle professionalità più richieste dalle nostre imprese e decisive per la competitività dei territori. In una provincia come la nostra, Brescia, dove la cultura del lavoro, la manifattura e la capacità di innovare rappresentano un patrimonio straordinario, questo legame assume un valore ancora più forte.
La sfida, però, non è formare giovani esclusivamente per occupare un posto di lavoro: è dare loro strumenti per scegliere. Un ragazzo che conclude il quadriennio deve poter entrare nel mondo del lavoro con competenze solide oppure proseguire negli Its Academy e continuare a specializzarsi, infatti tanti ragazzi scelgono anche di continuare gli studi.
Questa è la vera forza del 4+2: non chiudere strade, ma aprirne di nuove. Il nostro obiettivo deve essere molto chiaro: fare in modo che nessun giovane debba scegliere tra coltivare il proprio talento e costruirsi un futuro professionale. Una formazione moderna deve riuscire a fare entrambe le cose. Ed è su questa idea di libertà, competenza e responsabilità che in Lombardia voglio continuare a costruire investendo sempre di più. Non è stato facile far dialogare gli istituti con vocazioni diverse, siamo partiti per primi e in pochissimo tempo, ma ci siamo riusciti, lo scorso anno è stata un po’ una puntata zero per tutti. In questo anno tanti istituti che erano scettici si sono convinti che è una grande opportunità per i nostri ragazzi e il ruolo delle regioni di Regia è importantissimo.
Simona Tironi - Assessora all'Istruzione, formazione, lavoro di Regione Lombardia