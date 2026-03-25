Tumore al seno: prevenzione e cure al centro di Obiettivo Salute

Un approfondimento dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del tumore al seno: è questo il tema della puntata di Obiettivo Salute in onda questa sera alle 20.30 su Teletutto. La trasmissione, condotta da Daniela Affinita, accenderà i riflettori sulla Breast Unit dell’ASST Spedali Civili di Brescia, con la partecipazione dei medici e degli specialisti del centro: Rebecca Pedersini, direttore Breast Unit, Roberto Baraziol, direttore chirurgia plastica, Anna Bianchi referente chirurgia senologica e Angela Torrente coordinatrice Breast Unit.

Prevenzione e diagnosi precoce al centro della puntata, si parlerà dell’epidemiologia del tumore al seno in Italia, dei dati più recenti e dei progressi che negli ultimi anni hanno portato a un aumento significativo delle possibilità di guarigione. Ampio spazio sarà dedicato al ruolo dello screening mammografico e all’importanza della diagnosi precoce, strumenti fondamentali per individuare la malattia nelle fasi iniziali e migliorare l’efficacia delle cure. Si affronterà anche il tema della prevenzione, dell’autopalpazione e della necessità di superare paure e timori legati agli esami di controllo.

Il percorso nella Breast Unit

La puntata permetterà di conoscere da vicino il percorso che una paziente affronta all’interno della Breast Unit, un centro multidisciplinare in cui diverse figure professionali collaborano per garantire una presa in carico completa.

Le infermiere dell’ASST Spedali Civili di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Verrà spiegato che cos’è una Breast Unit, come si accede al servizio e quale ruolo svolgono medici, infermieri e case manager nell’accompagnare la paziente dalla diagnosi alle cure, fino al follow-up.

Genetica, chirurgia e terapie personalizzate

Nel corso della trasmissione si parlerà anche di genetica e rischio ereditario, con un focus sui test per le mutazioni come BRCA1 e BRCA2 e sui percorsi dedicati alle pazienti a rischio. Spazio inoltre alla chirurgia, dalla scelta tra intervento conservativo e mastectomia al ruolo del linfonodo sentinella, fino alla ricostruzione e all’importanza del risultato estetico.

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Non mancherà un approfondimento sulle terapie, sempre più personalizzate, sugli effetti collaterali e sulla qualità della vita delle pazienti dopo le cure.

Servizi e testimonianze dal reparto

Ad arricchire la puntata saranno anche i servizi realizzati all’interno del reparto dagli inviati Alessia Tagliabue, Massimo Grandi e Daniela Affinita, che hanno raccontato da vicino le attività della Breast Unit e il lavoro quotidiano degli specialisti.

Servizio realizzato all’interno del reparto - © www.giornaledibrescia.it

Un viaggio tra ambulatori, sale operatorie e percorsi di cura, accompagnato da preziose testimonianze di pazienti e operatori sanitari, per comprendere meglio l’importanza della prevenzione e dell’assistenza multidisciplinare.