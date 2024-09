Screening gratuiti contro i tumori, ancora molti non si presentano ai test

Secondo i dati di Ats Brescia l’adesione è ferma a metà dei convocati: per la mammografia risponde il 60% di chi ha ricevuto la lettera, ma la percentuale è molto più bassa per il pap test e l’esame del colon retto

4 ' di lettura

Il rosa è colore simbolo della prevenzione per il tumore al seno

Arriva a casa la lettera di Ats Brescia. C’è chi la apre, la legge, segna in agenda data e ora, si organizza con lavoro e famiglia e – non senza un pizzico (o qualcosa in più) di paura – si sottopone al test. E c’è chi, invece, non le attribuisce la giusta attenzione: la ripone in un cassetto, magari non la apre nemmeno o ne legge il contenuto e poi si dimentica di avere un appuntamento che, in certi casi, può salvare la vita. Parliamo delle convocazioni agli esami di screening, una forma di pre