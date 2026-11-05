Nuovo screening tumore al polmone, al Civile eseguite 176 tac

Duecentosettanta questionari di rischio somministrati, 176 Tac del torace a bassa dose eseguite e 63 persone prese in carico nel percorso di disassuefazione dal fumo nei Centri per il trattamento del tabagismo: questo il bilancio dei primi tre mesi dell’attività di screening del tumore al polmone avviata a fine luglio dalla Asst Spedali Civili. È la fase pilota del programma di prevenzione oncologica inserito nel più ampio sistema regionale di screening.
Target
Il percorso interessa uomini e donne residenti o assistiti in Lombardia di età compresa tra 55 e 74 anni, forti fumatori attuali o ex forti fumatori, secondo i criteri regionali. «La nostra struttura di Promozione della Salute sta svolgendo un grande lavoro – commenta Enrico Burato, direttore sociosanitario della Asst –, anche a livello di informazione verso i cittadini, per tutelare la salute della popolazione. Investire in prevenzione significa ridurre l’incidenza delle malattie, intercettarle precocemente, diminuire la mortalità e migliorare la qualità della vita, contribuendo al tempo stesso alla sostenibilità del Ssn».
Come funziona
Lo screening polmonare prevede, nella fase di reclutamento, la somministrazione di un questionario di rischio e, per i soggetti eleggibili, l’esecuzione di una Tac torace a bassa dose di radiazioni e, se ancora fumatori, la presa in carico da parte del Centro Antifumo. Il programma è il risultato di un lavoro di rete multidisciplinare. Per informazioni: coordinamento.screening@asst-spedalicivili.it.
Sensibilizzazione
Novembre è il mese dedicato alle iniziative di sensibilizzazione riguardo al cancro del polmone. Gli Spedali Civili e il Comune di Brescia aderiscono alla campagna promossa per il nono anno dall’associazione Alcase Italia. Sabato sera l’ospedale e palazzo Loggia si illumineranno di bianco, per sensibilizzare la popolazione riguardo alla prevenzione, alla ricerca e al supporto alle persone affette dal cancro al polmone.