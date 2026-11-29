La Fondazione Nadia Valsecchi ets chiude il 2026 destinando 145mila euro alla ricerca sul tumore del pancreas. Il contributo, frutto delle iniziative promosse durante l’anno da pazienti, familiari e sostenitori, è stato consegnato giovedì al professor Vincenzo Corbo dell’Università di Verona, in rappresentanza di I-Pcc, la rete di 28 laboratori italiani promossa dalla Fondazione.
Saranno finanziati due progetti sulla resistenza ai farmaci e sul ruolo dell’alimentazione nella malattia. «Sostenere la ricerca significa dare voce e risposte concrete a tutte queste vite» sottolinea la vicepresidente Ilaria Barabanti, ricordando i pazienti e le famiglie che affrontano quotidianamente la malattia. Con Federica Valsecchi, fondatrice e presidente dell’ente nato nel 2015, abbiamo fatto il punto sui progressi della ricerca e sulle nuove prospettive di cura.
Quali speranze alimenta il recente via libera europeo al daraxonrasib?
Dopo decenni di attesa qualcosa si sta davvero muovendo. Il farmaco è indicato per pazienti con malattia metastatica già trattati con chemioterapia. Ha quasi raddoppiato la sopravvivenza mediana rispetto alla chemioterapia, da 6,7 a 13,2 mesi, ma dopo un certo periodo il tumore sviluppa resistenza.
Quali altri filoni di ricerca seguite con attenzione?
Decine di molecole dirette contro Kras, il gene mutato in oltre il 90% dei tumori del pancreas, sono già in sperimentazione. Si studiano vaccini per prevenire le recidive dopo l’intervento chirurgico. Per la diagnosi precoce si lavora a test del sangue e ad algoritmi di intelligenza artificiale capaci di riconoscere in una Tac segnali che l’occhio umano non vede.
Come garantire un accesso equo alle nuove terapie?
L’azienda produttrice del daraxonrasib ha risposto negativamente alla richiesta di renderlo disponibile gratuitamente attraverso l’uso compassionevole. L’Aifa ha proposto un programma di accesso precoce, prima che si chiuda la trattativa su prezzo e rimborso. Il nostro appello all’azienda e alle istituzioni è: fate presto, e fatelo per tutti.
Com’è la situazione a Brescia?
Abbiamo due Pancreas Unit, agli Spedali Civili e in Fondazione Poliambulanza, con cui collaboriamo da dieci anni. Il nostro consiglio è farsi seguire da centri specializzati, dove le decisioni vengono prese insieme da un team multidisciplinare.
Quali risultati ha prodotto lo studio sulla predisposizione genetica finanziato dalla Fondazione?
Ha coinvolto 500 persone con più casi di tumore al pancreas in famiglia. Circa una su trenta è risultata portatrice di una mutazione che aumenta il rischio di sviluppare la malattia e quasi la metà di loro, con le regole attuali, non avrebbe mai fatto il test».
A ottobre è nata a New York una fondazione che porta il vostro stesso nome. Con quali obiettivi?
«Offrire a giovani medici e ricercatori italiani la possibilità di formarsi nei grandi centri americani e rafforzare le collaborazioni tra i laboratori dei due Paesi».
Le priorità per il 2027?
«Aiutare i pazienti a orientarsi tra le nuove terapie e continuare a sostenere la ricerca scientifica, a partire da quella di base».