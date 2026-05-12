Le spezie fanno dimagrire davvero? Benefici reali e falsi miti

Ma è vero che alcune spezie aiutano a dimagrire? E hanno anche moltissimi effetti benefici sul nostro organismo? Nel mondo di oggi ci accorgiamo di un crescente interesse per le sostanze che promettono di «bruciare i grassi» in modo naturale. Forse perché siamo sempre alla ricerca della soluzione facile e rapida, forse perché siamo bombardati di informazioni scorrette e fuorvianti passate dal marketing per farci comprare di tutto, soprattutto il superfluo.

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Ma le spezie, che possono essere un grande aiuto in cucina per insaporire piatti e portate, possono davvero aiutarci anche a raggiungere in nostri obiettivi di perdita di peso? Come abbiamo già imparato niente fa dimagrire o ingrassare fuori contesto, ma le spezie sicuramente possono avere un ruolo utile nel contesto di uno stile di vita equilibrato.

Spezie e metabolismo: cosa dice la scienza

Abbiamo ormai imparato che il metabolismo è l’insieme dei processi con cui il nostro corpo utilizza energia per funzionare: respirare, mantenere la temperatura corporea, digerire e svolgere ogni attività quotidiana.

Dipende da diversi fattori come età, massa muscolare, livello di attività fisica, genetica e alimentazione. All’interno del metabolismo rientra anche la termogenesi, un processo di produzione di calore da parte dell’organismo, ed effettivamente alcuni alimenti, tra cui anche alcune spezie, possono stimolare questo processo, aumentando (di poco!) il consumo energetico.

Metabolismo è l’insieme dei processi con cui il nostro corpo utilizza energia per funzionare

Ed è proprio su questo effetto che si basa l’idea che le spezie possano aiutare a dimagrire. In realtà, il loro impatto è davvero limitato, perché la loro azione sul dispendio energetico è davvero modesta e non determinante per la perdita di peso. E no, nessuna spezia magica può compensare una dieta scorretta. E no, non sono una soluzione al dimagrimento. E allora cosa fanno? Conosciamo le proprietà delle spezie più «famose».

Curcuma: la spezia ad azione antinfiammatoria

La curcuma, oltre ad essere utilizzatissima in cucina per la preparazione di piatti etnici e dal carattere deciso, è anche una spezia molto studiata per i suoi effetti sulla salute, ma il suo ruolo nel dimagrimento è decisamente sopravvalutato.

Il suo principale principio attivo è la curcumina, una sostanza con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Il beneficio più rilevante che deriva dall’utilizzo della curcuma riguarda infatti la riduzione della infiammazione cronica, una condizione spesso associata a sovrappeso, sedentarietà e disturbi metabolici.

Curcuma, la spezia ad azione antinfiammatoria

Intervenire su questo stato può avere effetti positivi sulla salute generale: nel lungo periodo, un ambiente metabolico meno infiammato può favorire una migliore gestione del peso, ma si tratta di un effetto indiretto e che dipende da moltissimi fattori.

Bisogna inoltre considerare i limiti reali di questa spezia: il principio attivo, la curcumina, ha una biodisponibilità molto bassa, ovvero viene assorbita con moltissima difficoltà dall’organismo (motivo per cui spesso viene associata al pepe nero!). E no, non è un bruciagrassi.

Zenzero: l’azione su digestione, termogenesi e fame

Zenzero, pianta erbacea originaria dell’Estremo Oriente

Lo zenzero, pianta erbacea originaria dell’Estremo Oriente da cui si ricava la famosa spezia, è apprezzato soprattutto per i suoi effetti sul sistema digestivo. Può aiutare a ridurre il gonfiore e favorire una digestione più efficiente, ed è utile soprattutto dopo pasti abbondanti. Tra le sue proprietà sembra osservarsi anche un possibile effetto termogenico, ma è davvero contenuto e non rilevante.

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Caratteristica interessante dello zenzero riguarda invece la gestione della fame, perché può contribuire a migliorare il senso di sazietà, aiutando indirettamente a consumare meno cibo. Ma la sua proprietà più nota e scientificamente valida è sicuramente la sua efficacia nella riduzione di nausea e vomito, inclusi quelli indotti da gravidanza (nausee mattutine), cinetosi (mal di mare/auto), chemioterapia e interventi chirurgici.

Cannella: controllo e regolazione di fame e glicemia

La cannella, originaria dello Sri Lanka e usatissima per la preparazione di dolci in cucina, è ricca di molecole antiossidanti e ha dimostrato degli effetti interessanti sul metabolismo degli zuccheri.

Cannella, controllo e regolazione di fame e glicemia

Il suo principale beneficio è il supporto al controllo della glicemia, aiutando a rendere più stabile l’andamento degli zuccheri nel sangue. Questo può risultare utile soprattutto in condizioni come insulino-resistenza o ipoglicemia reattiva, dove la regolazione della glicemia è alterata. Stabilizzare la glicemia significa anche ridurre i picchi e i cali improvvisi, che spesso si traducono in attacchi di fame e desiderio di zuccheri.

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Per questo motivo, la cannella può avere un effetto indiretto anche sulla gestione dell’appetito e del desiderio di dolci. Può essere usata anche per supportare la digestione e per il controllo della pressione arteriosa. Anche nel caso della cannella, è importante però essere chiari: non fa dimagrire, ma può essere un piccolo aiuto all’interno di un’alimentazione equilibrata ed uno stile di vita sano.

Aspettative VS realtà

Spesso si attribuiscono alle spezie o ad altri prodotti effetti quasi miracolosi, ma è importante distinguere tra percezione e verità. Tra i falsi miti più diffusi c’è l’idea che «sciolgano il grasso» o che «accelerino drasticamente il metabolismo»: affermazioni semplicistiche che non trovano reale conferma da parte della comunità scientifica.

Spezie sotto forma di tisane e infusi

Il fattore chiave nel dimagrimento è infatti il deficit calorico, contornato dalla qualità della dieta ed adeguata attività fisica. Ma come usare allora le spezie in modo pratico ed intelligente? Possiamo ad esempio inserirle nella nostra quotidianità sotto forma di tisane, ma anche per insaporire piatti e pietanze.

E per beneficiare davvero dei loro effetti ricordiamoci di abbinare sempre la curcuma al pepe nero (per migliorare la biodisponibilità della curcumina!), usare la cannella a colazione o per insaporire i dolci (sfrutteremo al massimo la sua azione di controllo glicemico) e sfruttare la freschezza dello zenzero in infusione o grattugiato (per sostenere la digestione e dare carattere al pasto).

E no, le spezie ovviamente non fanno dimagrire, e dobbiamo ricordarci che il vero cambiamento parte dalle abitudini quotidiane, su cui dobbiamo lavorare ogni giorno.