Schiscetta sì, ma sana ed economica: ecco il ricettario di Ats Brescia

Lo sapevi che il grano saraceno non è un cereale, ma una pianta erbacea naturalmente priva di glutine e ricca di proteine, fibre e minerali? O che i pistacchi sono un concentrato di nutrienti preziosi? E ancora: che il cavolo nero è tra le verdure con il più alto contenuto di antiossidanti e che il topinambur è conosciuto anche come «carciofo di Gerusalemme»?
Queste e molte altre curiosità arricchiscono il ricettario «La salute a portata... di schiscetta», realizzato dal Gruppo Nutrizione della Struttura di Igiene Alimenti e Nutrizione di Ats Brescia – guidato dalla dottoressa Roberta Ferranti – con l’intento di promuovere il consumo di pietanze sane, gustose e facili da portare con sé.
Benessere nel luogo di lavoro
Pensato per offrire ai dipendenti di Ats Brescia che non usufruiscono della mensa – per scelta o perché, ad esempio, impegnati nelle sedi periferiche – idee semplici e salutari ispirate ai principi della dieta mediterranea, il ricettario è diventato uno strumento di promozione della salute aperto a tutti.
Per questo è stato condiviso con le aziende che aderiscono alla rete Whp (Workplace Health Promotion), il programma che riunisce le realtà impegnate a promuovere il benessere nei luoghi di lavoro attraverso iniziative dedicate all’alimentazione, all’attività fisica e a corretti stili di vita. La pubblicazione è inoltre disponibile sul sito internet di Ats Brescia.
Scelte più consapevoli
«Il ricettario contiene ricette di piatti unici, equilibrati e ideali da portare al lavoro nella schiscetta – spiega Daniele Nucci, dietista di Ats Brescia, del team coordinato dalla dottoressa Ferranti –. A ogni ricetta abbiamo associato curiosità e informazioni nutrizionali per stimolare l’interesse e aiutare a fare scelte più consapevoli. Sono indicati anche i tempi di preparazione e i costi: nessuna proposta supera i 2,80 euro. È la prova che mangiare sano può essere anche semplice, gustoso e alla portata di tutti».
Idee per ogni stagione
Tra le ricette per i mesi caldi figurano, ad esempio, cous cous integrale con ceci e zucchine, pasta integrale con sgombro e peperoni, orzo integrale, quartirolo e ravanelli con zucchine al limone e menta.
Per autunno e inverno vengono, invece, proposti orzotto con zucca e parmigiano, insalata tiepida di lenticchie, radicchio e arancia, farro con ceci, topinambur e cavolo nero e tofu con funghi e mandorle.
In mensa meno carne e più legumi
L’attenzione alla sana alimentazione non si ferma alla schiscetta. Il Gruppo Nutrizione ha portato i principi della dieta mediterranea anche nella mensa aziendale, trasformandola in un luogo dove promuovere concretamente corretti stili di vita.
La presenza delle carni rosse è stata ridotta al minimo, mentre i legumi sono diventati protagonisti del menu quotidiano come fonte proteica alternativa. Vengono proposti in ricette diverse, dall’hummus alle polpette, con l’obiettivo di far scoprire nuovi sapori e dimostrare che un’alimentazione equilibrata può essere al tempo stesso sana e gustosa.