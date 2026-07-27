Schiscetta sì, ma sana ed economica: ecco il ricettario di Ats Brescia

Piatti semplici, equilibrati e gustosi nel ricettario ispirato alla dieta mediterranea che l’Agenzia ha realizzato per i suoi dipendenti e ha reso disponibile per tutti. Nessun piatto costa più di 2,80 euro, a dimostrazione che si può mangiare sano spendendo poco