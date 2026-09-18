Pneumologia, l’ospedale Civile ottavo in Italia per Newsweek

La Pneumologia dell’Asst Spedali Civili conquista l’ottavo posto in Italia e il 136esimo a livello mondiale nella classifica «World’s Best Specialized Hospitals 2027», curata dalla rivista americana Newsweek.
«Questo riconoscimento internazionale testimonia il valore e la dedizione quotidiana dei nostri professionisti – evidenzia Luigi Cajazzo, direttore generale –. Nei mesi scorsi la rivista Newsweek aveva già attestato il posizionamento degli Spedali Civili tra i migliori ospedali d’Italia. L'inclusione tra le eccellenze mondiali nella cura e nella gestione delle patologie polmonari certifica la capacità del nostro ospedale di offrire standard terapeutici ai vertici della sanità globale».
La Lombardia svetta in Italia
Complessivamente sono 15 gli ospedali lombardi presenti nella classifica: è la Lombardia la regione italiana con il maggior numero di strutture presenti nel ranking, che prende in esame 13 specialità mediche. In tutto sono 42 gli ospedali italiani in classifica.
Tra le strutture lombarde spiccano alcuni primati nazionali. La Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano è prima in Italia in Neurologia e Neurochirurgia, con l'ottavo posto mondiale nella prima disciplina e l'undicesimo nella seconda. L'Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) è primo in Italia in Oncologia, mentre il Centro cardiologico Monzino guida la classifica nazionale in Cardiologia. Entrambi confermano il primato per il settimo anno consecutivo. Il Monzino è inoltre 28° al mondo in Cardiochirurgia.