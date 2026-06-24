Ordine dei Medici, 9 iscritti su 10 promuovono associazioni e volontari

L’esito di un sondaggio sottoposto ai medici bresciani rafforza l’impegno dell’Ordine a favorire la conoscenza e il dialogo tra i dottori, le associazioni e le istituzioni. Il consigliere Tabaglio: «Vantaggi per tutti, il volontariato è una risorsa per il Ssn in affanno»