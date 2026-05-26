Oncologia, l’ospedale Civile diventa Comprehensive Cancer Center

Missione compiuta: gli Spedali Civili sono il primo ospedale pubblico generalista italiano (non Irccs) a ricevere il riconoscimento ufficiale da parte dell’Organisation of European Cancer Institutes (Oeci) quale Comprehensive Cancer Center . Il 18 giugno a Varsavia si terrà una cerimonia nel corso della quale il direttore generale Luigi Cajazzo riceverà il certificato d’ingresso in Oeci. Il presidio ospedaliero bresciano entra dunque nel network internazionale dell’Oncologia , grazie a un modello organizzativo, clinico e scientifico capace di garantire standard elevatissimi nella presa in carico del paziente. I dettagli saranno forniti alla stampa giovedì.

L’iter per ottenere l’accreditamento da parte dell’Oeci è complesso e richiede alcuni anni. Alcuni mesi fa la Asst ha caricato sul portale dell’Organizzazione più di 1.400 documenti per dimostrare la conformità ai 345 requisiti richiesti . E ha ricevuto la visita di sette ispettori , con nazionalità e competenze diverse, che per tre giorni hanno esaminato ogni aspetto dell’ospedale. Il risultato è stato un report preliminare complessivamente positivo. Ora è arrivata la conferma: gli Spedali Civili hanno ottenuto il riconoscimento come Comprehensive Cancer Center . La differenza, rispetto a Cancer Center, riguarda il volume di pazienti presi in carico, l’impatto dell’attività scientifica e la presenza di un’ Unità di Fase I per la sperimentazioni di farmaci non ancora provati sull’uomo.

Le Unità multidisciplinari

Come ci aveva spiegato alcuni mesi fa il prof Alfredo Berruti, direttore dell’Unità operativa di Oncologia medica e professore ordinario dell’UniBs, tra i criteri principali per ottenere questo riconoscimento c’è l’organizzazione dell’attività oncologica in Unità multidisciplinari: ai Civili ce ne sono 14, ciascuna dedicata a uno specifico gruppo di patologie tumorali. Sul fronte della ricerca si valuta il numero delle pubblicazioni scientifiche e il loro impatto. Fondamentale è anche l’interazione con i pazienti, inclusa la collaborazione con le loro associazioni, che devono essere coinvolte nei processi decisionali. Per quanto riguarda la didattica, è necessario dimostrare che il personale è adeguatamente formato e che la formazione continua è garantita. In generale, la qualità dei percorsi clinico-assistenziali deve essere molto elevata.

Ogni Cancer Center ha un board: quello dei Civili è nominato per metà dal direttore generale e per metà dal rettore; coordina le attività delle 14 Unità multidisciplinari e, all’occorrenza, si interfaccia con il board nominato dai pazienti. Serve inoltre una mission specifica, perché non tutti i Cancer Center sono uguali: gli Spedali Civili sono una Asst e il loro obiettivo – come ci aveva spiegato il prof Berruti – è rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, affinché ogni paziente possa ricevere la migliore assistenza oncologica, in tempi rapidi e il più possibile vicino a casa.

I centri in Lombardia

In Lombardia sono quattro i centri già accreditati come Cancer Center: l’Istituto nazionale dei tumori, l’Istituto europeo di oncologia, il San Raffaele e Humanitas. Nel Bresciano, invece, oltre agli Spedali Civili, sta seguendo l’iter anche la Poliambulanza.