Nasce Trinity, il complesso abitativo curato dal Gruppo Tecnocasa

A entrare nel merito della futura costruzione è Roberto Vincentino , responsabile dell'agenzia Tecnocasa di via Vittorio Veneto, a Brescia. «La realizzazione della proposta è prevista entro la fine del 2027, in una posizione strategica dal punto di vista dei servizi e dei collegamenti. Il nostro complesso residenziale si compone da una palazzina in classe A4, disposta su cinque piani fuori terra con tre appartamenti per livello, due quadrilocali e un trilocale, per un totale di 15 unità, oltre piano interrato, dove troviamo le autorimesse e il locale condominiale.

Al piano terra – prosegue l'agente - troviamo tre giardini privati, mentre al quarto piano gli appartamenti sono dotati di rooftop, per una vista mozzafiato sulla città. Le finiture sono di alto livello, dal design moderno ed efficiente». Chi fosse interessato a questo tipo di proposta immobiliare può visionare i progetti e riservare su carta il proprio appartamento preferito, con possibilità di personalizzazione.

Tutto questo ovviamente nella sede dell'agenzia aperta nel 2015 a Brescia e che ha dato l'avvio All’apertura di altre quattro realtà del Gruppo Tecnocasa che, nel panorama nazionale delle agenzie immobiliari, rappresenta da decenni una certezza.

Il core business? I privati

«Il primo comune denominatore che mi viene in mente raccontando le nostre cinque realtà, è il team giovane e motivato: lo staff è composto da 15 persone quasi tutte under 30. Crediamo fortemente nella formazione e nella crescita professionale dei giovani, anzi: siamo costantemente alla ricerca di ragazzi e ragazze che abbiano voglia di misurarsi con questo lavoro».

Tutte le agenzie del gruppo, inoltre, si occupano soprattutto «di immobili residenziali, quindi di privati che intendono acquistare un’unità immobiliare oppure che desiderano venderla. Sporadicamente, invece, gestiamo immobili, sia lato acquisto sia lato vendita, per conto di aziende e costruttori. Anche per quanto riguarda il segmento degli affitti - precisa Roberto Vicentino - il nostro core business restano le trattative tra privati». Tuttavia, tra i clienti dell’agenzia ci sono anche imprese e aziende costruttrici: il cantiere che permetterà la consegna di Trinity è l’emblema del rapporto tra il Gruppo e questo genere di committenza.

Affiancare il cliente

L’ulteriore valore aggiunto del Gruppo Tecnocasa, che unisce tutte le agenzie di Brescia, è il rapporto con la clientela. «Per noi non si tratta semplicemente di permettere la vendita o l’acquisto di un immobile: affianchiamo le persone fino al momento del rogito notarile, offrendo anche consulenze legate all’accensione del mutuo e alle rate più adatte al budget dell’acquirente. Infine, tra i servizi accessori ci sono anche le perizie e le consulenze per le ristrutturazioni».

Mercato dinamico e veloce

Considerando l’esperienza maturata nel settore rispetto a Brescia e provincia, viene spontaneo chiedere un commento rispetto all’andamento del mercato immobiliare cittadino.

«Fino al 2017 qui c’era molta più offerta rispetto alla richiesta; con il Covid, però, la situazione è decisamente cambiata e si è registrato un vero e proprio boom di domande. Questo ha fatto sì che i prezzi subissero un’impennata e il mercato diventasse molto più dinamico», spiega l'agente a nome della realtà bresciana. Una caratteristica che non si è persa con il tempo: «Anche oggi, al netto di qualche sussulto non rilevante, possiamo affermare che il mercato è molto dinamico e veloce».

Per quanto riguarda le persone che si rivolgono a Tecnocasa qui a Brescia, «si tratta di una clientela molto eterogenea: dai giovani che intendono acquistare la loro prima casa alle coppie, ma anche famiglie che cercano soluzioni più grandi e richiedenti anziani». Chi cerca un appartamento o un’abitazione in affitto, invece, «sono soprattutto lavoratori che necessitano di una base in città, studenti fuori sede e giovani coppie alla loro prima esperienza di convivenza».

I plus per chi acquista e vive in affitto

A proposito di quest’elemento, Tecnocasa ha notato un cambio di rotta che riguarda la città di Brescia. «In passato le persone che intendevano prendere in affitto una casa avevano esigenze e richieste ben precise: oggi però, purtroppo, sempre più spesso assistiamo a un doversi accontentare, soprattutto a causa dei costi troppo elevati degli affitti». In questo contesto, viene meno anche «l’attenzione nei confronti della tematica green, perché subentrano altre priorità ed esigenze».

Un aspetto al quale le persone che intendono investire nel mattone prestano maggiore attenzione, ma «non ancora a sufficienza. Il tema della classe energetica – conclude Roberto Vicentino - è vissuto più come un’opportunità economica rispetto agli incentivi sui mutui che non come tutela ambientale».

Per maggiori informazioni visitare il sito www.tecnocasa.it